Avis de Prolongation du Délai d'Inscription pour la Première Edition des Stevie ® Awards du Moyen-Orient





Les Stevie® Awards, organisateur des plus importants programmes de récompenses pour les entreprises du monde, a annoncé une prolongation générale du délai d'inscription pour la première édition des Middle East Stevie Awards de 2020, parrainés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Ras Al Khaimah (RAK Chamber). Les candidatures seront maintenant acceptées jusqu'au 22 janvier par suite d'une demande générale.

Toutes les entreprises opérant dans 17 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont éligibles pour soumettre leurs candidatures aux Middle East Stevie Awards de 2020. Les prix reconnaîtront les innovations accomplies depuis le 1er juillet 2018.

Les candidatures seront acceptées en arabe et en anglais par les entreprises de tous types, grandes et petites, à but lucratif et à but non lucratif, publiques et privées, dans plus de 200 catégories. Selon le programme des prix, les participants peuvent gratuitement déposer un nombre illimité de candidatures dans les catégories énumérées ci-dessous, sans aucune restriction.

Parmi les différentes catégories des Stevie® Awards du Moyen-Orient, on retrouve :

Sites Web, Applications, Rapport annuel et autres publications, et événements en direct

La gestion

Entreprise / Organisation de l'année

Communications d'entreprise et relations publiques

Le service à la clientèle

Ressources humaines

Marketing

Nouveaux produits et gestion de nouveaux produits

La technologie

Le jugement de la compétition sera mené par des professionnels du monde entier. Les gagnants seront annoncés la semaine du 19 février. Les gagnants des prix Grand Stevie Awards seront annoncés, et tous les autres gagnants de prix Stevie seront honorés lors d'un banquet de gala au Waldorf Astoria à Ras Al Khaimah, aux Émirats Arabes Unis, le 21 mars 2020.

Au lieu d'imposer des frais d'inscription pour chaque candidature, la compétition imposera des frais de gagnant pour chaque candidature récompensée par un prix Stevie Gold, Silver ou Bronze par le jury. Le paiement débloquera un certain nombre d'avantages pour le gagnant, notamment le droit de réclamer la victoire, un trophée du prix Stevie, le droit d'utiliser les marques des gagnants en promotion.

Des centaines d'entreprises à travers la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) ont été récompensées par les programmes Stevie Awards au cours des dernières années, y compris ASDA'A BCW aux Émirats Arabes Unis, CarrefourSA en Turquie, DHL Express au Qatar, Gulf Bank au Koweït et Ooredoo à Oman.

Pour plus de détails sur les Stevie Awards du Moyen-Orient, visitez le site Web : https://MENA.StevieAwards.com

A propos des Stevie® Awards

Les concours Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site : www.StevieAwards.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

