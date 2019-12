La scale-up de financement commercial Stenn double sa capacité de crédit





LONDRES, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La société britannique Stenn, un fournisseur de premier plan de financement commercial transfrontalier, a clôturé une augmentation significative de son programme de financement adossé à des actifs. Stenn a maintenant investi plus d'1 milliard USD à l'appui des activités commerciales mondiales de ses clients.

La dernière étape de financement double la capacité de crédit de Stenn et lui permet de fournir à un plus grand nombre d'entreprises un accès plus rapide à un financement commercial que le secteur bancaire traditionnel. Stenn dessert actuellement plus de 70 pays et vise à porter leur nombre à 120 au total, ce qui lui permettra de soutenir des territoires contribuant 90 % du PTB mondial. La firme compte déjà 17 bureaux autour du monde et son siège est situé à Londres.

Fondée en 2015, Stenn fournit un financement agile et flexible à des acheteurs et des fournisseurs mondiaux dans une gamme d'industries mal desservies par le secteur bancaire traditionnel, contribuant ainsi à libérer du capital dans la chaîne logistique. Stenn entend ainsi répondre au « déficit de finance commerciale » de 1,5 billion USD identifié par l'International Chamber of Commerce comme un besoin non satisfait pour le financement du commerce international.

Greg Karpovsky, fondateur de Stenn, a commenté : « Le support du commerce international par les banques est limité. La guerre commerciale a également un impact déconcertant à la fois sur la confiance des entreprises mondiales et sur la conjoncture générale du marché. Dans cet environnement Stenn permet aux entreprises d'ajuster leurs stratégies sans être limitées par leur financement. En doublant notre capacité de crédit, nous pourrons aider un plus grand nombre d'entreprises à accéder à un financement commercial transfrontalier rapide et flexible. Nous avons enregistré une croissance rapide depuis notre lancement en 2015 et nous envisageons avec plaisir de maintenir cette trajectoire. »

Chris Rigby, directeur mondial des marchés de la finance et des capitaux chez Stenn a commenté pour sa part : « En tablant sur l'achèvement de la titrisation inaugurale des créances de Stenn en juillet 2019, nous sommes ravis d'avoir réussi à doubler la capacité du programme en seulement quatre mois. En même temps, nous avons réussi à élargir notre base d'investisseurs avec des institutions financières de premier rang et nous avons créé une architecture de financement efficace et innovante pour soutenir la croissance rapide de la société à l'avenir.

« Le soutien de nos partenaires de financement Crayhill Capital Management, Natixis, NN Investment Partners et, plus récemment, M&G Investments, a joué un rôle déterminant en nous aidant à atteindre ce résultat et cadre avec notre objectif qui est de devenir une société de finance alternative mondiale de premier plan. »

Matthew O'Sullivan, directeur de prospection de la clientèle d'Asie-Pacifique chez M&G Investments, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec Stenn, une entreprise innovante qui fournit des solutions de financement aux entreprises qui exercent des activités commerciales transfrontalières. Cet investissement offre à M&G une plus grande plateforme pour travailler avec des entreprises asiatiques qui font des affaires à l'international. »

À propos de Stenn :

Stenn International Ltd. est un fournisseur de financement de commerce non bancaire basé au Royaume-Uni et spécialisé dans le commerce transfrontalier. Les solutions de financement de commerce de Stenn sont complètes et peuvent être combinées pour couvrir l'ensemble de la chaîne logistique, du bon de commande à la livraison des marchandises. Des pratiques innovantes permettent à Stenn de fournir un financement dans des régions géographiques et des secteurs actuellement non desservis dans le commerce mondial. La société exerce ses activités dans le monde entier et possède des bureaux à Buenos Aires, Los Angeles, Dallas, New York, Miami, London, Amsterdam, Düsseldorf, Berlin, Mumbai, Chennai, Singapour, Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Suzhou, Shanghai et Qingdao. Pour en savoir plus, consultez https://stenn.com ou suivez-nous sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

