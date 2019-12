BUFF STUDIO procède au lancement mondial de My Coloring, un jeu-livre de coloriage Pixel art 3D pour mobile





BUFF STUDIO a annoncé le 5 décembre avoir procédé au lancement simultané dans 155 pays de My Coloring, un jeu-livre de coloriage Pixel art 3D pour mobile.

Les versions Android et iOS ont été lancées simultanément pour que les utilisateurs puissent le télécharger gratuitement sur Google Play et dans l'App Store d'Apple.

My Coloring est un jeu qui vous permet d'avoir un livre de coloriage Pixel art 3D sur votre appareil mobile.

Le jeu a des vertus thérapeutiques. Votre stress disparaîtra au fur et à mesure que vous colorierez les espaces en suivant l'ordre des chiffres sur l'écran et que vous lirez des messages apaisants. La musique de fond relaxante que vous entendrez pendant le jeu et le design de type conte de fées vous procureront plaisir et bonheur.

Le jeu est facile à jouer. Les gens de tous âges peuvent y jouer n'importe où, n'importe quand. Les jeux de coloriage intuitifs consistant à remplir des espaces en suivant l'ordre des numéros apparaissant l'écran sont connus pour développer les compétences de coloriage et la concentration des utilisateurs. Un ensemble de personnages adorables de Pixel art 3D comprenant de jolis chats et licornes apparaîtront dans le jeu, stimulant ainsi l'imagination.

« My Coloring est un jeu thérapeutique qui soulage le stress quotidien et permet aux utilisateurs de retrouver des plaisirs simples de la vie », a déclaré Dohyung Kim, PDG de BUFF STUDIO. « Je vous recommande d'essayer de faire évoluer progressivement le niveau de difficulté en partant du stade facile des illustrations pixellisées. J'espère que vous aurez du plaisir à terminer les dioramas qui vous plaisent et à lire des histoires. »

BUFF STUDIO a lancé My Oasis en juin de l'année dernière avant de s'attaquer au développement de My Coloring. My Oasis, un jeu mobile aux vertus thérapeutiques, a été présenté comme produit vedette sur l'App Store d'Apple et sur Google Play du fait de son l'originalité et de sa qualité. D'autres jeux de genres divers sont en cours de développement. Parmi eux figurent Seven Days, Galaxy Fashion Attack et Theme Solitaire. Seven Days est un jeu d'aventure mobile qui évolue différemment selon les choix de l'utilisateur. Galaxy Fashion Attack est un jeu de bataille mobile axé sur la mode. Theme Solitaire est un jeu de solitaire mobile où les joueurs peuvent passer un agréable moment en construisant des tours.

Pour plus d'informations sur BUFF STUDIO et sur My Coloring, prière de visiter https://www.smartcontent.kr/buff/index.do ou https://facebook.com/buffstudio

Télécharger :

Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buffstudio.mycoloring

App Store d'Apple

https://apps.apple.com/app/id1455449019

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 décembre 2019 à 23:50 et diffusé par :