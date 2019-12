Panasonic et KOSÉ s'apprêtent à lancer un test de vérification de propositions personnalisées utilisant le Snow Beauty Mirror





Panasonic Corporation collabore actuellement avec KOSÉ Corporation pour réaliser un test de vérification conjoint utilisant le Snow Beauty Mirror, un système en cours de développement par Panasonic, dans le but d'offrir des propositions personnalisées dans la boutique Maison KOSÉ qui ouvrira ses portes le 17 décembre. Cette initiative aidera Panasonic à offrir de nouvelles propositions personnalisées répondant aux besoins divers de ses clientes.

Les valeurs et les modes de vie des personnes deviennent de plus en plus diversifiés. Dans le monde d'aujourd'hui, chacune attend quelque chose de différent de ses produits cosmétiques. Dans le même temps, les clientes sont confrontées à un déluge d'informations sur Internet et sur les médias sociaux, ce qui rend parfois difficile la sélection des produits cosmétiques réellement adaptés à leurs besoins. Les propositions personnalisées peuvent constituer une solution à ce dilemme, car elles s'appuient sur les technologies et les données numériques pour présenter aux particuliers des produits et des services optimaux.

Nouveau type de concept-store, Maison KOSÉ est un lieu où les personnes pourront venir découvrir elles-mêmes ces propositions personnalisées utilisant le Snow Beauty Mirror. Les visiteuses (visiteurs) pourront également essayer les Feuilles personnalisées (« Customized Sheets », nom provisoire), qui appliquent la technologie de Feuilles de maquillage (« Make-up Sheets ») actuellement développée par Panasonic.

Fonctions du Snow Beauty Mirror et contenu du test de vérification

1. Analyse de la peau

Il suffit aux clientes de s'asseoir devant le miroir. Le système analyse ensuite le profil de leur peau et affiche instantanément des données numériques sur le miroir. Les capteurs sans contact intégrés au miroir détectent l'état de la surface et de la sous-surface de la peau. Avec une précision comparable à celle des dispositifs médicaux, le système détecte non seulement les rides, les taches, les rides du sourire, les pores et le teint de la peau, mais également les défauts cachés invisibles à l'oeil nu. Ensuite, sur la base des résultats du conseil et de l'analyse numériques, le système recommande la formule optimale pour chaque cliente parmi les produits et services de KOSÉ, une formule qui couvre plusieurs marques.*1. Cette fonction utilise les technologies de reconnaissance faciale et de traitement d'image utilisées dans les appareils photo numériques, etc.

2. Système d'imagerie visant à présenter un visage idéal

La combinaison d'algorithmes génétiques, développés dans le cadre d'une joint-venture entre KOSÉ et l'université Meiji, avec les technologies de traitement d'image de Panasonic a permis de créer un système de visualisation du « visage idéal » d'une personne à partir de données d'images faciales - c'est-à-dire, comment la cliente aimerait vraiment apparaître. La fonction d'analyse de haute précision de la peau du Snow Beauty Mirror détecte les conditions cutanées de la cliente en termes de pores, de taches et de rides, ainsi que les tons et la luminosité de la peau, et ajuste les paramètres de ces données pour créer environ 500 000 modèles d'images faciales. La cliente sélectionne son image faciale préférée à partir d'images faciales affichées de manière aléatoire, générant son visage idéal en peu de temps. Le système peut visualiser les différences entre le visage idéal de la cliente et son apparence actuelle, tout en fournissant des conseils sur le fond de teint, la texture et les techniques d'application qui peuvent l'aider au mieux à se rapprocher de son visage idéal.

3. Des Feuilles personnalisées qui appliquent la technologie de Feuilles de maquillage

Actuellement en cours de développement chez Panasonic, les Feuilles de maquillage sont des feuilles cosmétiques ultra-minces*2 imprimées en utilisant des tons qui correspondent parfaitement à la peau de la cliente. Elles combinent les données d'analyse de la peau obtenues grâce au Snow Beauty Mirror à la technologie d'impression exclusive de la société. Les clientes doivent simplement poser les feuilles sur les zones qui les préoccupent, au niveau de leurs joues ou leurs tempes.

Dans ce test de vérification, Panasonic associera sa technologie de Feuille de maquillage, sa technologie exclusive d'analyse des tons chair et sa technologie d'impression aux connaissances approfondies du développement cosmétique de KOSÉ. L'objectif est de créer des Feuilles personnalisées (nom provisoire) permettant d'obtenir un assortiment naturel des couleurs et une adaptation idéale avec la peau de la cliente.





Panasonic va continuer de fusionner ses technologies de pointe avec les capacités de développement de KOSÉ en matière de produits cosmétiques pour élargir le champ d'application du Snow Beauty Mirror, tout en explorant des possibilités qui vont au-delà du domaine des soins de beauté. La société répondra ainsi aux divers besoins de ses clientes et contribuera à une société plus épanouie en améliorant la qualité de vie.

Notes :

*1. Marques de soins de la peau du Groupe KOSÉ, hormis ALBION

*2. Épaisseur de 100 nanomètres (un nanomètre = un milliardième de mètre)

À propos de Maison KOSÉ

Un concept-store amusant stockant et reliant toutes les marques KOSÉ*3 qui permet à ses clientes d'essayer une gamme de logiciel et de matériel inédits adaptés aux produits et aux soins de beauté. La boutique facilite de nouvelles formes de communication fusionnant les approches numériques et expérientielles, en explorant de nouvelles possibilités pour la prochaine génération d'expériences cosmétiques et en travaillant pour connecter les clientes numériquement à la boutique. Elle sert également de lieu de communication avec les clientes, fonctionnant comme un lieu d'apprentissage où l'information et les expériences peuvent être retransmises rapidement à l'entreprise.

*3 À l'exclusion de certains produits

