Avis de rappel d'aliments - Rappel de « Chopped Kit » - Tournesol croquant de marque Fresh Express en raison de la bactérie E. coli O157:H7

L'organisation du 24h Tremblant annonce un succès sans précédent de sa 19e édition. L'événement a atteint une collecte record de 4 789 709 $ au bénéfice de la grande cause des enfants, soit près de 700 000 $ de plus que l'an dernier. Le 24h a connu...

L'ensemble des organisations syndicales en santé et services sociaux somment le gouvernement Legault de déclarer prioritaire le secteur de la santé et des services sociaux en raison de l'augmentation fulgurante du nombre d'accidents et de lésions...