Bilan 19e édition 24h Tremblant - Bien au-delà des attentes : 4 789 709 $ amassés!





MONT-TREMBLANT, QC, le 8 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'organisation du 24h Tremblant annonce un succès sans précédent de sa 19e édition. L'événement a atteint une collecte record de 4 789 709 $ au bénéfice de la grande cause des enfants, soit près de 700 000 $ de plus que l'an dernier. Le 24h a connu une participation historique de 424 équipes et 3780 participants. Plus de doute possible : le 24h Tremblant est fermement établi comme un incontournable, une imposante référence. À peine la 19ième édition terminée, déjà on met le cap sur la 20ième.

L'édition 2019 en bref :

4 789 709 $ amassés, grâce à 47 491 dons

amassés, grâce à dons 424 équipes de ski, marche et course

équipes de ski, marche et course 3 780 participants enthousiastes profitant de la température hivernale agréable

participants enthousiastes profitant de la température hivernale agréable Plus de 350 bénévoles dévoués

bénévoles dévoués 18 937 descentes de ski

descentes de ski 36 385 kilomètres de marche et de course, totalisant 6738 tours de parcours!

kilomètres de marche et de course, totalisant tours de parcours! Des milliards de battements de coeur

10 ambassadeurs dédiés

ambassadeurs dédiés 10 enfants porte-paroles

enfants porte-paroles 3 fondations bénéficiaires

fondations bénéficiaires 2 soirées festives et enflammées

soirées festives et enflammées Des centaines d'événements bénéfices organisés par les équipes tout au long de l'année

Des milliers de hi-five, des mots d'encouragement, des sourires

Des vies changées, des coeurs réchauffés, des limites dépassées

Une 20e édition confirmée les 4, 5 et 6 décembre 2020

Une édition dont nous nous souviendrons longtemps

C'est une année marquante qu'a connue le 24h Tremblant. L'émouvante et inspirante histoire de Jacob Strong, pilotée par Karine Mainville et de son fils Jacob Tourigny, décédé en février dernier d'une leucémie fulgurante, a fait vibrer le coeur de tout le monde. Si bien que chaque équipe a élevé son objectif, chaque participant a prolongé ses pas pour faire oeuvre utile. Benoit Gagnon l'un de nos ambassadeurs et sa fille Sophie ont relevé un défi de taille. Malgré les maux et l'épuisement, ils ont relevé le défi de faire 24h de ski en duo. L'équipe Guérison chapeautée par Alexandre Despatie et composée de jeunes adultes qui ont lutté, alors qu'ils étaient enfants, contre le cancer a également été une source de motivation auprès des participants qui ont couru, skié ou marché en n'écoutant que leur coeur!

Au-delà du défi sportif, le 24h Tremblant est l'occasion d'appartenir à plus grand que soi, d'assister en direct au dépassement personnel. Tous s'entendent pour dire que c'est une expérience inestimable où activités, générosité, émotions et plaisir se conjuguent au présent.

Mélissa Lavergne et ses invités, Alicia Moffet, Jorane, David Laflèche, Eloi Painchaud, Damien Robitaille, Normand Brathwaite, Geneviève Jodoin et Antoine Gratton ont fait fondre la neige tandis que le groupe Alaclair Ensemble a enflammé les planches de la scène Rogers au pied des pentes samedi soir. La montagne tout entière a vibré au son de leurs plus grands succès. De son côté, Marie-Mai a encore une fois conquis la foule lors des célébrations de clôture, dimanche.

Tous unis pour les enfants

En plus des milliers de participants, visiteurs et donateurs, de nombreuses personnalités, entreprises et organisations se sont unis pour soutenir la grande cause des enfants.

« Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel cette année au 24h. On a amassé 4 789 709 $. Ce que ça prend pour atteindre un tel montant : des participants engagés et investis qui ont redoublé d'efforts pendant des semaines, des activités de collecte de dons plus créatives les unes que les autres et surtout, un effort collectif », mentionne Simon St-Arnaud, producteur exécutif, 24h Tremblant.

Cette année encore, le 24h Tremblant a pu compter sur une équipe d'ambassadeurs dévoués qui a permis à l'événement de rayonner aux quatre coins du Québec. Benoît Gagnon, Frédéric Plante, Lianne Laing, Alexandre Bilodeau, Philippe Fehmiu, Dominic Arpin, Erik Guay, Alexandre Despatie et Anne-Marie Withenshaw n'ont cessé depuis plusieurs semaines de sensibiliser le public à l'importance de donner généreusement, d'encourager les participants et les fondations bénéficiaires.

L'événement peut attribuer une partie de son succès aux partenaires commanditaires et grands donateurs qui, avec leur implication, ont démontré à quel point la cause des enfants leur tient à coeur. D'ailleurs, le 24h a pu compter sur l'implication incroyable de son présentateur, Canada Vie, qui a pris part au défi avec la plus imposante délégation de cette édition avec 17 équipes composées de 200 employés et conseillers.

Où vont les dons

Tous les profits du 24h Tremblant sont remis à nos trois fondations bénéficiaires : la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant.

