Invitation aux médias : Mobilisation en faveur du Publisac

MONTRÉAL, 08 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alliance Forêt Boréale, la Ville de Dolbeau-Mistassini, Hebdos Québec, Métro Média ainsi que des syndicats représentant des employés de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), soit la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), le Syndicat des travailleurs industriels et commerciaux (STIC) et le Syndicat des Teamsters se mobilisent aux côtés de TC Transcontinental pour éviter la disparition du Publisac et l'écroulement du système socio-économique qui en dépend.



Ils invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra le lundi 9 décembre 2019 à 11 h, au Centre Mont-Royal, situé au 2200, rue Mansfield à Montréal.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi :



Conférence de presse : mobilisation en faveur du Publisac



Qui : Isabelle Marcoux, présidente du conseil, TC Transcontinental

François Olivier, président et chef de la direction, TC Transcontinental

Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini et président, Alliance Forêt Boréale

Luc Vachon, président, Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Stéphane Lacroix, directeur, Communications et affaires publiques (Québec), Syndicat des Teamsters

Alexandre Guérette, représentant syndical, Syndicat des travailleurs industriels et commerciaux (STIC)

Benoit Chartier, président du conseil d'administration, Hebdos Québec, et président et éditeur, DBC Communications inc.

Andrew Mulé, vice-président et directeur général, Métro Média Quand :



Lundi 9 décembre 2019, à 11 h

Où :







Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield

Montréal (Québec)

H3A 3R8

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 28 octobre 2018. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

