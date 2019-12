Invitation aux médias - Négociation 2020 - La tournée « Nous, les profs, c'est à notre tour ! » dans les Basses-Laurentides





BOISBRIAND, QC, le 8 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) informe les médias que la tournée « Nous, les profs, c'est à notre tour ! », se poursuit, le lundi 9 décembre, dans les écoles dont les enseignantes et enseignants sont membres du Syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides (SEBL). Ce sera l'occasion d'aller à la rencontre des enseignantes et enseignants, mais aussi de la population, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et du député et ministre des finances, Éric Girard, afin de discuter des nombreux défis de l'école publique.

Monsieur Sylvain Mallette, président de la FAE, et madame Nathalie Bouyer, présidente du SEBL, seront disponibles pour accorder des entrevues concernant les demandes des profs, en vue du renouvellement du contrat de travail des membres de la FAE.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Tournée « Nous, les profs, c'est à notre tour ! »



Qui : Sylvain Mallette et Nathalie Bouyer



Quand : Lundi 9 décembre 2019, de 6 h 45 à 13 h 30



Où : Visites d'établissements, rencontre avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, rencontre de la population à la gare de Deux-Montagnes, et rencontre avec le député de Groulx et ministre des Finances, Éric Girard.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 1 700 de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

