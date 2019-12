Mission en Californie - L'environnement et l'économie au centre des priorités de François Legault





LOS ANGELES, le 8 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, se rend en Californie pour une mission portant sur l'environnement et la prospection d'investissements privés au Québec. Il rencontrera des joueurs majeurs de secteurs prioritaires pour les économies californienne et québécoise, dont l'industrie cinématographique et télévisuelle, l'innovation et l'entrepreneuriat ainsi que la lutte contre les changements climatiques et le développement de technologies propres. Le premier ministre rencontrera également le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom.

Miser sur les nouvelles plateformes et la récurrence des productions américaines au Québec

L'industrie du cinéma et de la télévision est actuellement en période d'adaptation dans le monde en raison de la multiplication des plateformes de diffusion en ligne et d'une augmentation fulgurante de la demande de contenus de qualité. En attirant ces nouvelles plateformes, de même que des tournages traditionnels, le premier ministre souhaite que les industries créatives, notamment dans le domaine des effets visuels, mais également l'ensemble des artisans du milieu, puissent bénéficier des retombées, ce qui entraînera la création d'emplois spécialisés et bien rémunérés. Il désire également que les nouvelles plateformes de diffusion en continu permettent aux artisans québécois de diffuser leurs oeuvres à l'étranger.

De passage à Los Angeles, le premier ministre entamera des discussions avec les plus grands représentants de l'industrie du cinéma, de la production télévisuelle et des plateformes de diffusion, notamment grâce à des rencontres chez Centropolis, Netflix, Sony, The Walt Disney Company et NBCUniversal. Il souhaite que les grands joueurs d'Hollywood continuent de tourner des films au Québec, mais également qu'ils s'engagent à y rester.

Les zones d'innovation : des occasions porteuses pour les technologies québécoises

Cherchant à développer des avenues stratégiques pour la collaboration entre les firmes de capital de risque et les entreprises innovantes québécoises, le premier ministre poursuivra sa mission dans la Silicon Valley, où il rencontrera notamment le président de l'Université Stanford, Marc Tessier-Lavigne. Il participera également à une rencontre portant sur le financement des technologies vertes en présence d'entreprises québécoises et de firmes de capital de risque. Enfin, il prendra part à une table ronde avec des investisseurs japonais établis dans la Silicon Valley et rencontrera des investisseurs potentiels.

Le Québec et la Californie : partenaires dans la lutte contre les changements climatiques

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, accueillera le premier ministre dans la capitale de l'État, Sacramento. Le premier ministre entend faire le point sur l'entente entre le Québec et la Californie sur la bourse du carbone, à la suite de la poursuite annoncée par l'administration Trump. Les deux chefs d'État échangeront aussi sur leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Le premier ministre aura l'occasion d'aborder ses priorités, notamment l'économie et la création de la richesse. Il veut également présenter au gouverneur le potentiel que présente le Québec pour générer des partenariats d'affaires grâce à des secteurs d'activité en pleine expansion, tels que les transports électriques et intelligents et l'intelligence artificielle.

Citation

« Le Québec et la Californie sont tous deux premiers de classe dans leurs pays respectifs pour la lutte contre les changements climatiques. C'est important pour moi de venir ici parler de l'importance de mettre un prix sur le carbone et des meilleures façons de protéger l'environnement tout en conciliant cela avec la création de richesse, notamment grâce aux technologies vertes. La Californie, c'est aussi la plus grosse économie des États-Unis, avec un PIB de près de 3 000 milliards de dollars en 2018. Il y a des industries implantées ici qui peuvent être très payantes pour le Québec, comme celles des hautes technologies et de l'industrie du cinéma et de la télévision. Je veux que les grands studios américains continuent de tourner des films chez nous, mais je veux surtout qu'ils restent chez nous. Et je veux positionner stratégiquement le Québec et ses artisans pour tirer profit le plus possible de l'essor des nouvelles plateformes de diffusion en continu. »

François Legault, premier ministre du Québec

