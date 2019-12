Résumé coup d'envoi 19e édition 24h Tremblant + rappel programmation dimanche 8 décembre





MONTRÉAL, le 8 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est sur le coup de midi que la 19e édition du 24h Tremblant a officiellement été lancée. C'est également sous le chapeau de l'émotion que la journée a débuté lorsque les 10 enfants parrainés sont montés sur la scène les yeux brillants d'espoir. La cérémonie a fait grimper d'un cran la charge émotive lorsque Karine Mainville et son fils, Éliott Tourigny, sont à leur tour allés sur la scène pour rappeler l'histoire de Jacob, dont l'équipe relève le défi en sa mémoire. C'est dans cet élan de résilience que le départ a été donné aux 3780 participants motivés à bloc qui se sont engagés à relever le défi en continu pendant 24h.

Une équipe parmi les 424 se démarque tout particulièrement cette année : l'équipe Guérison avec son capitaine Benjamin. Elle est composée de jeunes adultes qui ont lutté contre un cancer pédiatrique. Aujourd'hui, ils sont guéris et ils participent en étant investis entièrement dans le 24 Tremblant.

Même la température parfaite était de l'événement. On pouvait voir la foule se déhancher au son des plus grands classiques de nos légendes joués brillamment par le House Band 24h que dirigeait Mélissa Lavergne. Elle était accompagnée de David Laflèche, Alicia Moffet, Jorane, Eloi Painchaud, Damien Robitaille, Normand Brathwaite, Geneviève Jodoin et Antoine Gratton. C'est vous dire comment le party a levé !

Alaclair Ensemble a poursuivi de plus belle et a enflammé la scène avec ses hits que reprenait la foule haut et fort avec grand bonheur. Il faisait chaud au pied de la montagne !



Dimanche 8 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 8 h à 15 h

Quartier Tremblant - Camp de base, 2e étage - Salle Les Équipiers 1



Décompte officiel du 24h Tremblant et remise de médailles - 10 h à 11 h 30

Zones de transition



Célébrations de clôture du 24h Tremblant - Dès 11 h avec Marie-Mai

Scène Rogers - au pied des pentes



Résultats de la collecte de dons - 12 h 15

Scène Rogers - au pied des pentes

SOURCE 24h Tremblant

Communiqué envoyé le 8 décembre 2019 à 08:31 et diffusé par :