Goodix a été nommé entreprise de semiconducteurs la mieux gérée d'un point de vue financier pour l'année 2019 par Global Semiconductor Alliance

SHENZHEN, Chine, 7 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Global Semiconductor Alliance (GSA) a dévoilé les lauréats du prix GSA 2019 lors de la réception qui s'est tenue à Santa Clara (Californie). Goodix Technology (SH : 603160) se distingue de la concurrence et a été nommé « Entreprise de semiconducteurs la mieux gérée d'un point de vue financier », d'après une évaluation exhaustive des réalisations et du bilan financier de l'entreprise.

En tant que prix les plus respectés et prestigieux dans le secteur des semiconducteurs dans le monde, les GSA Awards récompensent les entreprises de semiconducteurs de premier plan qui ont connu une croissance sur le marché grâce à leur innovation technologique et à des stratégies exceptionnelles de gestion d'entreprise. « Le fait d'avoir été récompensés en tant qu'entreprise de semiconducteurs la mieux gérée d'un point de vue financier est une reconnaissance remarquable de notre persévérance en matière d'innovation », a déclaré le Dr Bo Pi, directeur technique chez Goodix Technology. « On ne peut réaliser des profits considérables que si l'on innove. Chez Goodix, notre engagement est indéfectible envers l'innovation et la création continue de nouvelles catégories de produits pour nos clients. Nous sommes convaincus que cela stimulera notre croissance dans les années à venir. »

Après des années d'exploration constante, grâce à la percée significative du IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORTM, Goodix a consolidé son leadership technologique dans des solutions d'interface humaine et a transformé l'invention en applications commerciales à grande échelle qui sont hautement reconnues par les consommateurs dans le monde entier. Ayant pour objectif de devenir l'un des leaders mondiaux dans la conception de circuits intégrés, l'entreprise prévoit de poursuivre son expansion sur les marchés de l'automobile et de l'IdO, avec une volonté d'innovation continue, et d'offrir des performances exceptionnelles aux actionnaires ainsi que des valeurs uniques aux clients et à l'industrie mondiale des semiconducteurs.

À propos de GSA

GSA réunit les leaders (GSA is Where Leaders Meet), afin de mettre en place un écosystème de semiconducteurs rentable et durable. Cet écosystème en expansion englobe les semiconducteurs, les logiciels, les solutions, les systèmes et les services. En tant qu'organisation du secteur technologique, GSA propose une plateforme efficace et stratégique en vue d'un leadership éclairé.

GSA possède une empreinte mondiale impressionnante, qui représente plus de 25 pays et 250 membres corporatifs, parmi lesquels cent sociétés publiques. Grâce à sa plateforme unique et neutre, les membres de GSA vont des entreprises émergentes les plus passionnantes aux leaders de l'industrie des semiconducteurs et de la technologie. Ses membres représentent actuellement 70 pour cent du secteur des semiconducteurs, de plus de 450 milliards $. Pour en savoir plus à propos de GSA, veuillez consulter le site www.gsaglobal.org.

À propos de Goodix

Goodix Technology (SH : 603160) est un fournisseur de solutions clés en main pour des applications basées sur la conception et le développement de circuits intégrés, qui offre des solutions logicielles et matérielles de pointe pour les dispositifs intelligents, les applications de l'IdO et l'électronique automobile. Goodix dessert des centaines de millions de consommateurs à travers le monde et offre des produits et solutions de qualité par l'intermédiaire de marques de renom, parmi lesquelles Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus, Google, Amazon, Samsung, Nokia, Dell, HP, LG, ASUS, etc. ; il est reconnu comme étant le plus grand fournisseur de solutions d'authentification biométrique pour les dispositifs Android sur le marché mondial.

