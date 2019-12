Déclaration - Le ministre Garneau souligne la Journée de l'aviation civile internationale





OTTAWA, le 7 déc. 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'aviation civile internationale :

« À titre de ministre des Transports du Canada, j'ai le plaisir de souligner la Journée de l'aviation civile internationale. L'aviation civile internationale rassemble les gens partout dans le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la collaboration soutenue que nous avons établie avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et nos autres partenaires mondiaux de l'aviation.

« En tant que membre fondateur de l'OACI et contributeur de premier plan à l'organisation, le Canada est fier d'être le pays hôte de l'OACI depuis plus de 70 ans. Nous sommes pleinement résolus à assurer le succès de l'OACI et nous valorisons la relation de longue date que nous entretenons avec elle. Nous sommes honorés d'accueillir l'organisation à Montréal, la capitale mondiale de l'aviation civile.

« La Journée de l'aviation civile internationale a été instaurée en 1994, lors du 50e anniversaire de l'OACI, dans le but de faire la promotion des avantages socioéconomiques mondiaux que procure l'aviation civile internationale. Vingt-cinq années plus tard, nous profitons de l'occasion chaque année pour célébrer nos réalisations collectives et nous tourner vers l'avenir.

« Le thème de la Journée de l'aviation civile internationale de 2019 est 75 ans à connecter le monde. Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de l'OACI, un anniversaire qui fera date, nous pouvons nous remémorer certaines réalisations communes accomplies cette année.

« Cet automne, le Canada a accueilli la 40e session de l'Assemblée de l'OACI à Montréal, au Québec. Nous avons accueilli plus de 2400 délégués pour définir les priorités de l'organisation pendant les trois prochaines années et ainsi appuyer une croissance de l'aviation civile qui est sécuritaire, sûre, efficace et respectueuse de l'environnement. Dans le cadre de l'initiative de l'OACI intitulée Next Generation of Aviation Professionals (Prochaine génération de professionnels de l'aviation), nous travaillons aussi avec des membres de l'industrie canadienne de l'aviation afin de résoudre la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur et nous collaborons avec les groupes sous-représentés et les communautés autochtones à faire la promotion de carrières en aviation.

« À l'aube d'une nouvelle décennie, en 2020, nous continuerons à travailler étroitement et à innover avec nos partenaires mondiaux de l'aviation afin de faire progresser l'aviation civile au Canada et partout dans le monde. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Cette déclaration est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2019 à 08:00 et diffusé par :