/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Élus et vedettes prêtent main-forte à la Moisson de Noël/

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW/ - Samedi 7 décembre, plus de 200 personnes seront à l'oeuvre chez Moisson Montréal pour confectionner les 5000 derniers paniers des Fêtes. Cette journée est un moment fort pour la plus grande banque alimentaire au Canada.

Plusieurs personnalités politiques et artistiques se joindront à nos fidèles bénévoles pour leur prêter main-forte. Nous accueillerons notamment Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et plusieurs députés provinciaux et fédéraux.

Les porte-paroles de Moisson Montréal Élise Guilbault et Justin Kingsley seront également présents ainsi que plusieurs amis comédiens et humoristes dont Debbie Lynch-White, Dany Turcotte, Marie-Chantal Perron, Christian Begin et Josée Deschênes.

L'humoriste Stéphane Fallu ainsi que les auteurs et collaborateurs à l'émission Plus on est de fous, plus on lit! à Radio-Canada, Sarah Berthiaume et Alain Farah, seront les hôtes de cette journée.

20 000 paniers d'une valeur de 50$ auront été assemblés et distribués aux organismes durant le mois de décembre, soit une valeur d'un million de dollars.

Date : 7 décembre 2019

Heure : de 10h30 à 13h00

Lieu : Moisson Montréal

6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (QC) H4T 2A1 - moissonmontreal.org

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l'île de Montréal et à participer activement au développement de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire. Grâce à la générosité de ses bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, Moisson Montréal redistribue plus de 15$ de nourriture. Pour la troisième année consécutive, Charity Intelligence Canada a positionné Moisson Montréal dans le top 10 des organismes de bienfaisance ayant le plus d'impact social au Canada par dollar de don. Moisson Montréal remet près de 15 millions de kilos (soit plus de 85 000 000 $) de nourriture au grand réseau d'entraide, composé de 253 organismes accrédités sur le territoire de l'île de Montréal.

