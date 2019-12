L'Alliance O-RAN lance la première spécification du code logiciel





L'Alliance O-RAN, en association avec la Linux Foundation, a annoncé aujourd'hui la première spécification du code logiciel de la O-RAN Software Community, « Amber ».

L'objectif de la O-RAN Software Community est de faire progresser l'ouverture du réseau d'accès radio (RAN) en mettant l'accent sur des interfaces ouvertes, suivie par des implémentations qui tirent parti des nouvelles capacités qu'offrent les spécifications O-RAN.

La solution Amber comprend les contributions initiales provenant de 11 projets logiciels. Faits marquants :

La démonstration de l'interface d'exploitation et de maintenance O1, y compris la prise en charge d'opérateurs multiples de réseaux radio.

La solution initiale, unique à O-RAN, du contrôleur intelligent RAN en temps quasi réel. Le module RIC en temps quasi réel vise à l'accroissement des performances réseau. Il utilise des mesures en boucle fermée (env. 10 ms) pour optimiser la charge, la consommation d'énergie ou d'autres paramètres sur de multiples réseaux radio. La solution O-RAN bénéficie de l'accès ouvert aux données RAN locales et tire parti de l'architecture ouverte d'O-RAN, telle que les interfaces E2 et O1.

Trois microservices initiaux du module RIC en temps quasi réel (X-APP) sur le contrôle d'admission au réseau, la mesure des IPC et la surveillance des IPC via le réseau.

Une pile de protocoles RAN initiale de la 4G LTE avec une structure extensible vers le mode autonome 5G qui tire parti de l'architecture multifournisseurs d'O-RAN avec l'interface de fronthaul ouvert et l'interface F1.

La solution Amber est disponible à partir des pages wiki de la O-RAN Software Community.

La O-RAN Software Community prévoit de poursuivre un développement rapide des logiciels compatibles O-RAN, après le cycle de lancement de 6 mois de la Linux Foundation.

« La première spécification de la O-RAN Software Community illustre bien les progrès que nous avons accomplis dans notre secteur, et AT&T est fière de participer et de contribuer activement à cet effort », a déclaré Andre Fuetsch, président de l'Alliance O-RAN, et senior vice-président et directeur de la technologie chez AT&T. « Ensemble, nous faisons progresser les objectifs en matière de réseau ouvert, de logiciel et de virtualisation dans les réseaux sans fil mondiaux, qui sont d'autant plus critiques que nous basculons vers la 5G. »

« Nous sommes extrêmement satisfaits de publier la première spécification de la O-RAN Software Community avec des éléments clés dans les deux référentiels dans un laps de temps aussi court », a déclaré Chih-Lin I, co-présidente du Comité de direction technique (Technical Steering Committee, TSC) d'O-RAN et directrice scientifique de China Mobile. « La solution Amber fournit une bonne structure pour les modules RIC (Radio Intelligent Controller) en temps différé et les modules RIC en temps quasi réel fonctionnant sous Apache 2.0, et pour l'unité centrale (O-CU) et l'unité distribuée (O-DU) fonctionnant sous la licence logiciel O-RAN basée sur FRAND. Elle démontre la valeur d'un alignement étroit entre le travail de spécification et le développement correspondant de logiciels open source. »

« Le TOC est fier de tous les contributeurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour produire la première spécification logicielle pour un RAN ouvert et intelligent dans un laps aussi bref », a déclaré John Murray, co-président du Comité de supervision technique (Technical Oversight Committee, TOC) de la O-RAN Software Community et vice-président adjoint des technologies avancées chez AT&T. « C'est un domaine passionnant en pleine évolution qui est au premier plan des technologies qui transforment notre monde. La première spécification est le début du projet, et nous prévoyons de développer les contributions et la fonctionnalité à mesure que grandit notre communauté de contributeurs et que nous produisons de nouvelles versions à l'avenir. »

« Chez Nokia nous soutenons massivement les principes fondamentaux d'intelligence et de transparence d'O-RAN, et nous pensons que cela motivera la collaboration et stimulera la création de nouveaux services novateurs dans l'industrie », a déclaré Michael Clever, directeur des solutions nuagiques RAN chez Nokia. « Nous sommes heureux de contribuer aux logiciels RIC en temps quasi réel dans la solution Amber d'O-RAN. Ces contributions et celles qui suivront nous aideront à faire la preuve des modules RIC en temps quasi réel et ouvriront la voie à une adoption plus large. »

« Radisys est un grand défenseur de l'Alliance O-RAN et notre stratégie ouverte est l'idée phare qui nous aide à promouvoir l'écosystème RAN ouvert », a déclaré Neeraj Patel, senior vice-président et directeur général, division des moteurs de mobilité, chez Radisys. « Nous travaillons avec l'Alliance O-RAN et la Linux Foundation pour produire une pile de protocoles O-DU et O-CU ouverts dans le cadre de la solution Amber. Radisys continuera à jouer un rôle actif en tant que facilitateur et qu'intégrateur pour accélérer l'opérationalisation et la commercialisation d'un écosystème multifournisseurs pour le RAN 5G. »

« Nous sommes heureux de voir que la O-RAN Software Community a publié sa première solution logicielle dans un laps de temps particulièrement court depuis la formation du projet », a déclaré Arpit Joshipura, directeur général, Networking, Edge & IOT, de la Linux Foundation. « La vitesse avec laquelle cette collaboration s'est développée montre la solidité de l'engagement de l'ensemble de l'écosystème des réseaux open source en faveur de l'harmonisation des sources ouvertes et des standards ouverts, ainsi que l'intégration en faisceaux croisés. »

À propos de l'Alliance O-RAN et de la O-RAN Software Community

L'Alliance O-RAN est un effort mondial engagé par les opérateurs avec plus de 130 membres, opérateurs, fournisseurs et établissements universitaires et institutions de recherche dans le secteur des réseaux d'accès radio (Radio Access Network). Sa mission vise à engendrer de nouveaux niveaux de transparence dans le réseau d'accès radio des systèmes sans fil de nouvelle génération. Les futurs RAN s'appuieront sur des éléments de réseau virtualisés, du matériel de type boîte blanche et des interfaces interopérables standardisées qui respectent pleinement les principes fondamentaux d'intelligence et de transparence d'O-RAN.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

L'Alliance O-RAN s'est associée à la Linux Foundation en avril 2019 pour créer la O-RAN Software Community. Sa mission consiste à délivrer une solution logicielle pour prendre en charge l'implémentation d'un réseau d'accès radio (RAN) ouvert et intelligent, conforme aux spécifications de l'Alliance O-RAN.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.o-ran-sc.org.

À propos de The Linux Foundation

Fondée en 2000, la Linux Foundation est soutenue par plus de 1 000 membres ; elle est l'un des leaders de la collaboration dans le monde sur les logiciels open source, les standards ouverts, les données ouvertes et les matériels ouverts. Les projets de la Linux Foundation sont essentiels à l'infrastructure mondiale telle que Linux, Kubernetes, Node.js, et plus. La méthodologie de la Linux Foundation porte principalement sur l'optimisation des meilleures pratiques et sur la prise en compte des besoins des contributeurs, des utilisateurs et des fournisseurs de solutions pour créer des modèles durables en matière de collaboration ouverte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.linuxfoundation.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2019 à 00:00 et diffusé par :