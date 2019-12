Résumé première journée 24h Tremblant + rappel programmation samedi 7 décembre





MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La 19e édition du 24h Tremblant est lancée et déjà, la barre des 4 millions de $ est atteinte pour la grande cause des enfants malades ou défavorisés avec 4,448 millions de $! Ensemble, 3780 participants se mobiliseront tout le week-end pour dépasser leur objectif de collecte en se relayant durant 24 heures dès demain, sur le coup de midi, sur les pentes de ski et le parcours de marche et de course.

Il est encore temps de donner! Les dons amassés sont traités par la Fondation 24h et tous les profits sont remis aux bénéficiaires officiels que sont la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant.

Retour sur la journée

Pour lancer le week-end festif, les enfants parrainés étaient réunis pour participer aux premières traces des enfants, un moment magique initiant certains d'entre eux aux sports de glisse, en compagnie des ambassadeurs du 24h.

Dès 21 h, les participants des 424 équipes convergeront vers le Grand Manitou, au sommet de la montagne, pour le Party Boréale qui met en vedette DJs Cousin Vinny et Adam Greenberg, en plus d'une prestation d'Antoine Gratton et Éloi Painchaud.

Prenez part à cette fin de semaine remplie d'émotions en participant aux différentes activités inscrites à la programmation :

Samedi 7 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 19 h

Quartier Tremblant - Camp de base, 2e étage - Salle Les Équipiers 1

Présentation officielle des fondations bénéficiaires et des enfants parrainés - 10 h 30

Quartier Tremblant - Camp de base et diffusion en direct au Chalet des voyageurs

Un des moments forts en émotions où les enfants et les familles témoignent et motivent les participants qui se préparent à relever leur défi de 24 heures. Possibilité de rencontrer familles, enfants parrainés, participants et ambassadeurs du 24h Tremblant.



Départ officiel du 24h Tremblant 2019

Rond-point du Marriott

11 h 15 - Cérémonie de départ

11 h 45 - Parade d'ouverture

12 h 00 - Départs officiels : ski, course, hybride et marche

Match des étoiles enfants et personnalités : 14 h

Quartier Tremblant - Camp de base



Concerts extérieurs - Scène Rogers au pied des pentes

(Zone réservée aux médias en avant de la scène - accès sur demande)

20 h : Le House Band du 24h, sous la direction de Mélissa Lavergne, présentera les succès des grandes légendes musicales. Mélissa partagera la scène avec Normand Brathwaite, Laurence Nerbonne, Damien Robitaille, Jorane, Antoine Gratton, David Laflèche, Geneviève Jodoin, pour ne nommer que ceux-là.

22 h : Alaclair Ensemble enflammera la scène



Dimanche 8 décembre

Heures d'ouverture de la Salle de presse Cision : 6 h à 15 h

Quartier Tremblant - Camp de base, 2e étage - Salle Les Équipiers 1

Décompte officiel du 24h Tremblant et remise de médailles - 10 h à 11 h 30

Zones de transition

Célébrations de clôture du 24h Tremblant - Dès 11 h avec Marie-Mai

Scène Rogers - au pied des pentes

Résultats de la collecte de dons - 12 h 15

Scène Rogers - au pied des pentes

INFORMATION

QUOI 19e édition du 24h Tremblant



QUAND Du vendredi 6 décembre à 13 h au dimanche 8 décembre à 15 h



OÙ Station Mont-Tremblant

La Salle de presse CISION est située au 2e étage du Quartier Tremblant -- Camp de base (anciennement le Centre des Congrès Tremblant) - Salle Les Équipiers 1 - 1000, ch. des Voyageurs, Mont-Tremblant (à droite du Cabriolet)



QUI Ambassadeurs du 24h Tremblant présents : Benoit Gagnon, Frédéric Plante, Lianne Laing, Alexandre Bilodeau, Philippe Fehmiu, Dominic Arpin, Anne-Marie Withenshaw, Erik Guay et Alexandre Despatie. Personnalités confirmées : Pierre Bruneau, Paul Doucet, Philippe Branch, Mélanie Maynard, Marjorie Vallée, Pierre-Marc Babin, Philo Lirette, Martin Lemay, Maxim Martin, Jean-Francois Guérin, Patrice Godin, Shannon King, Adam Greenburg et Vinny Barrucco

Artistes invités : Alaclair Ensemble, Mélissa Lavergne, Marie-Mai, David Laflèche, Laurence Nerbonne, Jorane, Eloi Painchaud, Damien Robitaille, Normand Brathwaite, Geneviève Jodoin et Antoine Gratton.

Nombreuses possibilités de prises de photos et d'entrevues sur place.

Lien programmation complète : http://www.24htremblant.com/programmation

Pour plus d'information, visitez le site 24htremblant.com

