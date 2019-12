Congrès général 2019 de l'UPA : des orientations claires pour continuer de produire, nourrir, ici et maintenant





LONGUEUIL,QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - « La 95e édition du Congrès général de l'Union a permis de faire le point sur les enjeux agricoles de l'heure et les moyens nécessaires pour que l'environnement d'affaires des agriculteurs et des agricultrices soit à la hauteur des besoins », a déclaré le président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, au terme du Congrès général 2019 de l'organisation qui s'est tenu les mardi 4 et mercredi 5 décembre à Québec.

Sous le thème Produire, nourrir, ici et maintenant, les quelque 600 participants ont profité du Congrès général pour échanger sur plusieurs enjeux de l'heure dans le secteur agricole, tels la fiscalité foncière, l'agroenvironnement, la protection de la zone verte, les programmes provinciaux et fédéraux de gestion des risques et les accords internationaux. Ces derniers ont d'ailleurs eu l'occasion d'accueillir la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau (VIDÉO), et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne (VIDÉO).

« Les marchés de plus en plus ouverts représentent peut-être des opportunités, mais exigent que nos gouvernements soient compétitifs. Les agricultrices et les agriculteurs ne peuvent assumer seuls la pression exercée par les conflits commerciaux, la concurrence de l'importation d'aliments étrangers qui ne respectent pas nos normes, les exigences environnementales et les attentes sociétales qui entraînent des coûts que nous ne pouvons transférer aux marchés », a continué le président général de l'UPA.

Les participants ont aussi pu assister à deux conférences permettant d'alimenter leur réflexion :

Bien se nourrir en 2020 ( Julie St-Pierre , docteure en physiologie et en endocrinologie de l'Université Laval , diplômée post-M. D. en pédiatrie et directrice de la Clinique 180)

( , docteure en physiologie et en endocrinologie de l'Université , diplômée post-M. D. en pédiatrie et directrice de la Clinique 180) Regard sur l'agriculture française d'aujourd'hui et de demain (Baptiste Gatouillat, producteur de céréales et vice-président des Jeunes agriculteurs de France )

Famille agricole de l'année

En marge du Congrès général, la Fondation de la famille terrienne a remis à la famille Boyer, de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, le titre de Famille agricole 2019. La famille de Pauline Ménard et Denis Boyer oeuvre en production laitière et céréalière (Ferme Vaudal inc.). Les membres de la famille se distinguent par leur passion pour l'agriculture et sont devenus, au fil des ans, des ambassadeurs exceptionnels pour le secteur agricole.

Fiducie UPA-Fondaction

L'UPA et Fondaction ont profité du Congrès général pour annoncer la création d'une fiducie d'utilité sociale à but non lucratif au bénéfice non seulement des agriculteurs et des agricultrices du Québec, mais de toute la société. La nouvelle fiducie mettra à la disposition des producteurs et de leur relève des moyens nouveaux pour accéder à la terre et maintenir leurs activités. Elle donnera aussi au secteur agricole des outils lui permettant de concurrencer à armes égales les grands acquéreurs d'actifs agricoles.

Version complète du communiqué disponible ici.

