Invitation aux médias - L'arrondissement de Ville-Marie annonce une contribution au Service à la famille chinoise





MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, invite les représentants des médias à un point de presse concernant l'octroi d'une contribution au Service à la famille chinoise du Grand Montréal. Ce service a d'importantes retombées pour le milieu communautaire et pour la vitalité culturelle et sociale du Quartier chinois de Montréal.

Date : Lundi 9 décembre



Heure : 11 h



Lieu : Centre communautaire et culturel chinois, 3e étage

1088, rue Clark

Prises de parole :

Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie

Robert Beaudry , conseiller du district de Saint-Jacques

, conseiller du district de Xixi Li , directrice générale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal

, directrice générale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal Pauline Wong , présidente d'honneur du Service à la famille chinoise du Grand Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

