Projet de loi n° 16 - Andrés Fontecilla : «?La ministre de l'Habitation abandonne les locataires?»

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la tenue du Congrès main-d'oeuvre Lanaudière, organisé par le Conseil régional des partenaires du marché du...

À la suite de l'adoption du projet de loi n° 16 qui prévoit une réforme en profondeur de la Régie du logement, le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, déplore l'absence de mesures...

L'Assemblée nationale du Québec a adopté aujourd'hui le projet de loi no 27, Loi concernant l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation. L'adoption du projet de loi permet notamment de mettre en oeuvre la réorganisation des...

L'OACIQ, l'autorité en matière de courage immobilier, accueille favorablement l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi no16 et des mesures instaurées pour encadrer la copropriété divise ainsi que l'inspection en bâtiment....