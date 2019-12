Invitation aux médias - Annonce concernant les services spécialisés en santé offerts à la population des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches





LA POCATIÈRE, QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, madame Marie-Ève Proulx, procédera à une annonce concernant l'offre de services spécialisés en santé de proximité dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches, et ce, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann.

DATE : Le lundi 9 décembre 2019



HEURE : 10 h



LIEU : Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

Salle : Cafétéria de l'Hôpital

1201, 6e Avenue Pilote

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 16:00 et diffusé par :