Sunwing offre des aubaines incroyables sur des vacances tout compris durant son solde Grand soleil, petit prix!





MONTRÉAL, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les chasseurs d'aubaines peuvent désormais vivre une escapade balnéaire de rêve à bon prix grâce au solde Grand soleil, petit prix! de Sunwing. Jusqu'au 13 décembre 2019, le voyagiste offrira des aubaines incroyables sur des forfaits vacances dans des hôtels parmi les mieux cotés au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Les départs hivernaux sont très convoités et, étant donné leurs coûts réduits, ces forfaits vacances se vendront rapidement. Les amoureux du soleil devront donc se hâter s'ils veulent Mieux Voyager à un prix abordable.



Pour une durée limitée, les voyageurs pourront profiter des merveilleuses aubaines qu'offre le Vista Sol Punta Cana , en République dominicaine . Situé sur la plage de Bavaro, une des plus belles de la planète, cet hôtel familial offre des activités, des services et un divertissement destinés aux vacanciers de tout âge, incluant un miniclub, des cours de danse et des sports nautiques non motorisés.

Le Memories Varadero Beach Resort , un autre chouchou des familles, est aussi compris dans le solde. Situé sur une plage immaculée de sable blanc, bordée de la mer des Caraïbes, cet hôtel propose lui aussi des activités et commodités adaptées à tous les groupes d'âge. En outre, les familles qui y séjournent pourront étirer davantage leur budget, grâce aux inclusions SmileMC, incluant des aubaines permettant à deux enfants de 2 à 12 ans de Séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT.

Par ailleurs, les vacanciers souhaitant économiser sur leurs luxueuses vacances à la plage seront ravis des rabais qu'offre le Grand Sunset Princess All Suites and Spa , sur la Riviera Maya . Situé le long d'une scintillante plage au sable blanc, ce populaire hôtel propose des suites spectaculaires, dont certaines sont dotées d'un accès à la piscine, ainsi que de délicieux restaurants à la carte servant des mets typiquement mexicains, de succulents fruits de mer et plus encore.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d'un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l'unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg (50 lb), offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace pour les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire. Sunwing égalise les des dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie.

* Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4cb5515-ee73-4d5b-9363-133f9314136b

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 15:05 et diffusé par :