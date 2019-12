En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région du Centre-du-Québec, le gouvernement du Québec et Tourisme Centre?du?Québec annoncent l'attribution d'une aide financière de 100 000 $ à la Station du mont Gleason pour soutenir...

Dans la foulée de sa nouvelle stratégie d'internationalisation, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a conclu hier une entente avec le Qingdao vocational and technical college of hotel management (QVTCHM), une école de la province...