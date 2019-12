Réunion du conseil d'administration de l'UMQ à Saint-Hyacinthe - Plusieurs nominations au sein des instances de l'Union





SAINT-HYACINTHE, QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion aujourd'hui à Saint-Hyacinthe, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations.

Commission des Assises 2020

Les élues et élus suivants ont été nommés membres de la Commission des Assises 2020 de l'UMQ :

Mme Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville;

Mme Danielle Berthold, conseillère municipale de Sherbrooke;

M. Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel;

Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal;

M. Olivier Larouche, conseiller municipal d'Alma;

, conseiller municipal d'Alma; M. Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Commission sur le développement économique

Mme Myrabelle Chicoine, directrice générale de la MRC de l'Érable, et M. Sylvain Berthiaume, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Marguerite-d'Youville, ont été nommés à titre de personnes-ressources de la Commission sur le développement économique de l'UMQ.

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

MM. Denis Roy, conseiller municipal de Trois-Rivières, et Adam Patry, conseiller municipal de Thetford Mines, ont été nommés membres de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ.

Comité sur les changements climatiques

M. Steve Girard, conseiller municipal de Matane, a été nommé membre du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

