Alfresco remporte le Prix de l'innovation Aragon Research 2019 pour la Gestion de contenu





Alfresco Software, une entreprise commerciale de logiciel open source, a été nommée parmi les gagnants du Prix de l'innovation Aragon Research 2019, dans la catégorie Gestion de contenu.

Le prix récompense la plateforme Digital Business Platform d'Alfresco pour ses solutions complètes de contenu, de processus et de gouvernance. La plateforme en open source, native dans le nuage et facile d'emploi pour les développeurs répond aux besoins de la main d'oeuvre moderne pour gérer et faire évoluer facilement les opérations intenses en contenu et en processus tout en réduisant les coûts. Cette année, Alfresco a introduit de nouvelles offres conçues pour aider les organisations à profiter de l'agilité et des capacités du nuage à une rapidité inégalée. Par ailleurs, la Digital Business Platform d'Alfresco exploite désormais l'intelligence artificielle pour extraire automatiquement les informations depuis plusieurs sources de contenu, aidant ainsi les clients à dévoiler de nouvelles informations commerciales.

Jennifer Smith, directrice du Marketing, chez Alfresco : « Nous pensons que ce prix reflète notre engagement à habiliter nos clients à mener de nouvelles innovations. La Digital Business Platform d'Alfresco modernise les systèmes de contenu afin que les clients puissent gérer et accéder à de larges volumes d'informations, éliminer les tâches monotones grâce à des flux de travail modernisés, et alimenter des applications homogènes et modernes. Il s'agit là d'un avantage compétitif stratégique pour les organisations qui peuvent ainsi monétiser le contenu en leur sein, introduire plus rapidement de nouvelles applications sur le marché, et offrir des expériences client exceptionnelles. »

Le prix Aragon reconnaît les fournisseurs qui tirent parti d'une utilisation visionnaire de la technologie pour, non seulement, s'adapter à l'évolution des marchés, mais aussi pour générer une perturbation constructive et des informations sur la façon dont ils évolueront. Alfresco s'est vu remettre le prix officiellement le 5 décembre 2019 à Aragon Transform, la cérémonie annuelle des prix Aragon Research.

« À l'avenir, Alfresco doublera son engagement envers l'innovation », a poursuivi Jennifer Smith. « 2020 sera une nouvelle année d'autant plus prometteuse pour nous, que nous introduirons encore davantage de solutions sur le marché. »

L'identification d'un gagnant pour le prix Aragon Research n'est nullement le cautionnement par Aragon Research d'un fournisseur, d'un produit, ou d'un service, quels qu'ils soient.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une entreprise commerciale de logiciel open source qui développe et commercialise une plateforme commerciale numérique intensive de traitement, de contenu et de gouvernance, native dans le nuage. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco est utilisé par plus de 1 300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, le Musée canadien des droits de la personne, Delta Dental, Liberty Mutual, LexisNexis, Pitney Bowes, le Comité des chefs d'état-major interarmées, la NASA, RBC Capital Markets et le département de la Marine des États-Unis. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis, et des opérations à Atlanta, en Géorgie, à Maidenhead et à Londres, au Royaume-Uni, et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 13:00 et diffusé par :