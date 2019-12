Invitation aux médias - Conférence de presse - Recyclage de batteries lithium-ion





QUÉBEC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce concernant un projet de recyclage de batteries lithium-ion. Il sera accompagné de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

Date : Le 10 décembre 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Usine pilote de l'entreprise Recyclage Lithion

9120, boulevard du Golf

Anjou (Québec)

H1J 3A1

Source :

Claude Potvin

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie

et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région

de la Côte-Nord

Tél. : 418 928-9921

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 12:50 et diffusé par :