Sue Desmond-Hellmann, chef de la direction de la Fondation Bill & Melinda Gates, quitte ses fonctions; Mark Suzman, un cadre de longue date au sein de l'organisme, est nommé au poste

SEATTLE, 6 décembre 2019 /CNW/ - Sue Desmond-Hellmann, chef de la direction de la Fondation Bill & Melinda Gates, quitte ses fonctions, qu'elle a assumées pendant plus de cinq ans. Bill et Melinda Gates ont nommé Mark Suzman à titre de nouveau chef de la direction, lui qui est chef de la stratégie et président de la division Politique et plaidoyer mondiaux de la fondation. Suzman, qui s'est joint à l'organisme en 2007, assumera cette nouvelle charge à compter du 1er février 2020.

Madame Desmond-Hellmann a choisi de se retirer du poste à temps plein après être arrivée à la conclusion qu'elle ne pouvait répondre aux exigences de la fonction tout en prenant soin de sa santé et en satisfaisant les besoins de sa famille.

« C'est sans aucun doute la décision la plus difficile de toute ma carrière », déclare Madame Desmond-Hellmann. « Cependant, j'avais l'impression de ne plus être la chef de la direction que la fondation mérite et dont elle a besoin à une époque aussi importante. »

Bill et Melinda Gates ont tous deux salué le leadership de Madame Desmond-Hellmann et exprimé leur gratitude envers les travaux qu'elle a accomplis pour mener la fondation à sa 20e année d'existence.

« Sue a fait profiter la fondation d'un lot exceptionnel d'attributs : une expertise scientifique, des compétences de leadership éprouvées, une passion pour la mise sur pied d'une culture interne solide et, par-dessus tout, un dévouement complet envers la mission de l'organisme, qui consiste à rendre le monde plus égal et en meilleure santé », déclare Melinda Gates. « Que nous discutions dans une salle de réunion à Seattle ou que nous visitions des agriculteurs dans le sud de l'Afrique, j'ai toujours apprécié sa perspective et son apport. Notre fondation est mieux que ce qu'elle était lorsque Sue est arrivée il y a cinq ans; je lui transmets mes meilleurs voeux ainsi qu'à sa famille. »

« Lorsque Sue a choisi de se retirer, nous nous sommes trouvés chanceux d'avoir un associé aussi réputé et fiable que Mark pour assumer ce poste. Les connaissances de Mark à propos de la politique extérieure et de l'environnement du plaidoyer, sa compréhension approfondie de nos priorités en matière de programmatique, de même que son engagement personnel à lutter contre les inégalités ne sont que quelques-unes des raisons expliquant pourquoi nous sommes si ravis de le voir devenir le prochain chef de la direction de la fondation. Après avoir travaillé étroitement avec Mark pendant plus d'une décennie, nous savons à quel point il est précieux pour la fondation. J'ai très hâte de voir tout ce qu'il accomplira dans les années à venir. »

Madame Desmond-Hellmann s'est jointe à la fondation en 2014 après avoir été chancelière de l'Université de Californie, San Francisco (UCSF). Oncologue de formation, Sue a traité le cancer associé au sida et mené des recherches à ce sujet à San Francisco et en Ouganda dans les années 1980 et au début des années 1990. Alors qu'elle était présidente de Genentech, elle a dirigé la mise au point du Herceptin, le premier médicament ciblant les gènes pour traiter le cancer du sein. Pendant son mandat au sein de la fondation, Madame Desmond-Hellmann a supervisé la création du Gates Medical Research Institute, soit le tout premier institut de recherche médicale à but non lucratif au monde visant les biotechnologies, de même que le lancement de la stratégie d'investissement « Economic Mobility and Opportunity » aux États-Unis. Elle copréside aussi la commission « Post-Secondary Value », visant à établir comment calculer le rendement des investissements dans les études collégiales, plus particulièrement pour les étudiants à faible revenu. Elle s'est notamment distinguée pendant son mandat en accordant une grande importance à la gestion et à la planification de la relève. Elle a consolidé les pratiques d'attribution, de reddition de comptes et de prise de décision des équipes de direction de la fondation, mettant l'accent sur l'amélioration de la culture organisationnelle, de la diversité, de l'équité et de l'intégration.

« L'engagement de Sue envers l'innovation et l'amélioration continue au sein de la fondation n'est qu'une partie du legs qu'elle laisse », soutient Bill Gates. « Le leadership extraordinaire qu'elle a démontré au cours des cinq dernières années et demie a mené au lancement du Gates Medical Research Institute et l'élargissement de nos travaux pour examiner la pauvreté et la mobilité économique aux États-Unis, pour ne nommer que ces réussites. Je tiens à remercier personnellement Sue pour son dévouement et je lui offre mes meilleurs voeux, elle qui se retire pour prendre soin de sa santé et de sa famille. »

« Aussi difficile que ce soit de dire au revoir à Sue, nous sommes très heureux de nommer Mark Suzman au poste de chef de la direction. Pendant plus de 12 ans, Mark a été un conseiller de confiance auprès de nos programmes et de nos partenaires. Alors que la fondation termine la deuxième décennie de ses travaux en matière de santé et d'éducation mondiales, je n'ai jamais été aussi optimiste quant à la possibilité d'améliorer la qualité de vie des plus pauvres de la planète. Je suis impatient de collaborer avec Mark pour accomplir les travaux qui nous attendent. »

Originaire d'Afrique du Sud, Suzman a rejoint la fondation en 2007 à titre de directeur de la division Politique et plaidoyer de développement mondiaux, avant de devenir président de la division Politique et plaidoyer mondiaux en 2012. Il a aussi choisi d'assumer le rôle de premier chef de la stratégie de la fondation en 2016. En tant que président, il a favorisé l'établissement et la gestion de la présence internationale grandissante de la fondation en Europe, en Afrique, en Inde et en Chine. Il a également supervisé les relations gouvernementales, les partenariats philanthropiques et les communications stratégiques aux États-Unis et ailleurs dans le monde. À titre de chef de la stratégie, il a réformé l'approche de la fondation pour l'élaboration et la mesure des priorités stratégiques.

Avant de se joindre à la fondation, Suzman a assumé plusieurs postes au sein des Nations Unies, dont celui de conseiller principal pour les communications stratégiques et politiques au sein du Cabinet du Secrétaire général Kofi Annan, et celui de directeur de la politique du Programme des Nations Unies pour le développement. Auparavant, il a été correspondant pour le Financial Times depuis Johannesburg, Londres et Washington D. C. Il est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Université d'Oxford, où il a obtenu une bourse Rhodes.

« C'est un honneur et un privilège immenses de diriger la Fondation Gates », affirme Suzman. « Je suis profondément reconnaissant envers Bill et Melinda de me faire confiance, et aussi envers Sue, pour son leadership dévoué et l'encadrement rigoureux qu'elle a assurés au cours des cinq dernières années. C'est avec humilité et enthousiasme que j'entrevois l'occasion de faire avancer notre importante mission pour contribuer à ce que quiconque aux États-Unis et ailleurs dans le monde ait la chance de mener une vie saine et productive. »

Desmond-Hellmann fut le troisième chef de la direction de la fondation, succédant à Jeff Raikes et à Patty Stonesifer.

