L'ITHQ signe une entente avec une école hôtelière chinoise





MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de sa nouvelle stratégie d'internationalisation, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a conclu hier une entente avec le Qingdao vocational and technical college of hotel management (QVTCHM), une école de la province du Shandong, en Chine. Cette entente vise à développer des projets de mobilité étudiante et enseignante entre les deux institutions et à favoriser l'échange de savoir-faire dans les domaines de formation en gestion hôtelière et de la restauration.

« Cette collaboration nous permettra d'offrir des opportunités inouïes à nos étudiants et professeurs. L'ITHQ a toujours valorisé les expériences à l'international qui sont extrêmement enrichissantes et fédératrices. Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat! » - Richard Laroche, Directeur principal des études professionnelles, techniques et des affaires étudiantes à l'ITHQ.

L'ITHQ s'est récemment doté d'une stratégie d'internationalisation dans laquelle la Chine a été identifiée comme un pays prioritaire, tant pour le développement de partenariats stratégiques que pour les projets d'échange d'enseignants, de stages ou de recrutement d'étudiants. Deux représentants de l'ITHQ ont participé à une mission en Chine en octobre dernier, lors de laquelle ils ont rencontré la direction et les professeurs du QVTCHM. Une visite qui a jeté les bases de cette collaboration. Le Québec et la province du Shandong sont par ailleurs liés par une entente de coopération multisectorielle depuis 2008.

Qingdao vocational and technical college of hotel management

Figurant dans le classement des 50 meilleures écoles professionnelles de la région Asie Pacifique, ainsi que dans celui des collèges professionnels les plus influents de Chine, le Qingdao vocational and technical college of hotel management est une institution d'envergure, qui offre un enseignement de qualité à plus de 14 000 étudiants. Le QVTCHM propose des formations de niveaux professionnel et technique, ce qui en fait un partenaire de choix pour l'ITHQ.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

