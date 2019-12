La plateforme mondiale de mode SSENSE ajoute les vêtements pour chien à son offre





Cette collection composée de prêt-à-porter et d'accessoires canins de marques de luxe et de designers émergents est offerte dès maintenant sur ssense.com

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise de mode internationale SSENSE est ravie d'annoncer l'arrivée des vêtements pour chien sur ssense.com. SSENSE a fait appel au savoir-faire inégalé de son équipe d'achats pour sélectionner un assortiment de marques de luxe établies, de designers émergents et de labels streetwear dans le cadre de ce lancement inédit conçu spécialement pour les chiens.

SSENSE a collaboré étroitement avec les marques pour établir sa gamme de vêtements et accessoires pour chien, qui inclut des collections exclusives par 032c, Ashley Williams, Burberry, Heron Preston, Marine Serre, Moncler Genius, Paul Smith, Stutterheim, Versace et VIP. La première collection comprend des harnais, des laisses, des cols, des pulls, des breloques et plus encore, dont les prix varient de $80 CAD à $1,825 CAD.

« J'ai deux chiens adoptés que j'adore. J'ai donc laissé parler mon coeur en travaillant sur cette collection capsule pour SSENSE », raconte la créatrice Ashley Williams. « L'image de meilleur ami reflète l'ADN de marque d'Ashley Williams, ainsi que mon appréciation des chiens en général. Nous avons aussi inclus des colliers et accessoires pour chiens faits de nos matériaux les plus populaires en espérant que les gens puissent s'assortir à leur animal. »

Ce nouveau projet s'inspire de l'engouement exceptionnel suscité par la série de publications #SSENSEInterns sur le compte Instagram de SSENSE, qui met en vedette les chiens du personnel de l'entreprise vêtus de nouveaux articles de luxe. L'essor que connaît l'industrie des vêtements pour chien et la possibilité de se rapprocher de ses adeptes ont confirmé la pertinence de cette tendance.

« Les millenials dépensent de plus en plus d'argent sur leurs animaux de compagnie, particulièrement les chiens. Ils souhaitent refléter leur style personnel et la personnalité de leur chien au moyen de vêtements. Le public de SSENSE étant composé à 80 % de personnes de 18 à 34 ans, nous avons vu une hausse immédiate du degré d'engagement de nos abonnés lorsque nous publiions les #SSENSEInterns sur Instagram. Les millenials représentent aussi 70% du personnel de SSENSE, donc nous avons pu observer l'intérêt grandissant qu'ils accordent aux animaux dans notre bureau, où les chiens sont bienvenus », explique Brigitte Chartrand, Directrice principale des achats pour femme chez SSENSE. « Plusieurs marques avec lesquelles nous avons collaboré n'avaient jamais envisagé de créer des vêtements et accessoires pour chien avant ce projet, ce qui l'a rendu d'autant plus amusant. Nous sommes très fébriles de lancer cette collection avec un groupe de marques bien à l'image de SSENSE. »

À l'occasion du lancement de la collection pour chien, SSENSE a sélectionné des mannequins canins - incluant les stars de la série #SSENSEInterns - pour mettre en avant la personnalité de chaque marque. Des collections par 1017 ALYX 9SM, MISBHV, Martine Ali, Maisie Wilen, Thom Browne et plus seront offertes au printemps 2020.

À propos de SSENSE

SSENSE est une plateforme de mode basée à Montréal qui bénéficie d'une portée mondiale. Fondée en 2003, SSENSE s'inscrit à l'avant-garde de la vente au détail directionnelle, grâce à sa gamme de marques de luxe, de streetwear et avant-gardistes. Près de 80 % de son public est âgé entre 18 et 34 ans. Desservant actuellement 150 pays, générant une moyenne de 76 millions de visites virtuelles chaque mois et atteignant une croissance annuelle à deux chiffres depuis sa création, la compagnie a transcendé les domaines associés au commerce en ligne traditionnel en explorant les liens unissant le contenu, le commerce et la culture. Plus qu'un simple distributeur, SSENSE devient un protagoniste culturel à part entière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ssense.com.

