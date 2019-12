De nouvelles options de traitement pour le cancer sont offertes grâce à la collaboration entre les organismes de réglementation du Canada, des États?Unis et de l'Australie





Santé Canada fait aussi le point sur les nouvelles homologations de médicaments et d'instruments médicaux destinés aux Canadiens

OTTAWA, le 6 déc. 2019 /CNW/ - Les Canadiens veulent avoir accès aux traitements les plus récents pour eux-mêmes, leurs familles et leurs amis, surtout dans le cas de cancers, de maladies rares et de maladies pour lesquelles il existe peu d'options thérapeutiques.

Le 20 septembre 2019, Santé Canada a homologué un nouveau traitement consistant en l'association de Lenvima (lenvatinib) et de Keytruda (pembrolizumab) pour les femmes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé. Cette homologation a fait suite au premier examen effectué dans le cadre du projet Orbis (en anglais seulement), une initiative du centre d'excellence en oncologie de la Food and Drug Administration (FDA) des États?Unis. Le projet Orbis regroupe des organismes de réglementation de plusieurs pays pour qu'ils examinent en même temps des médicaments contre le cancer de manière à assurer aux patients un accès plus rapide aux traitements dont ils ont besoin. Santé Canada, la FDA et la Therapeutic Goods Administration (TGA) de l'Australie a collaboré à cet examen.

Le 21 novembre 2019, au terme du deuxième examen réalisé dans le cadre du projet Orbis, Santé Canada a homologué Calquence (acalabrutinib) pour les adultes atteints de la leucémie lymphoïde chronique (LLC). Il s'agit d'un autre traitement possible pour ces patients. Grâce à cette collaboration, le médicament a été examiné simultanément par la FDA, la TGA et Santé Canada et été approuvé plus rapidement pour le traitement des Canadiens atteints du cancer.

Pour poursuivre sur cette lancée, Santé Canada cherchera d'autres occasions de collaborer avec ses partenaires internationaux afin d'offrir plus rapidement aux Canadiens les traitements dont ils ont besoin.

De juillet à novembre 2019, Santé Canada a homologué 20 nouveaux médicaments et instruments médicaux destinés au traitement de divers problèmes de santé. Le Ministère s'emploie chaque jour à fournir aux Canadiens un accès rapide et sans risque aux médicaments et aux instruments médicaux.

Les Canadiens sont invités à suivre @GouvCanSante sur Twitter pour savoir quand Santé Canada homologue un nouveau médicament ou instrument médical. Les personnes qui ne nous suivent pas encore trouveront la liste de nos plus récentes homologations ci-dessous.

Médicaments et instruments médicaux homologués depuis juillet 2019

Médicaments pour le cancer et les maladies rares

Date d'homologation Médicament Fin prévue Septembre 2019 Décision prise dans le cadre du projet Orbis Lenvima et Keytruda Pour une utilisation combinée en vue du traitement de certaines patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé Examen accéléré effectué en même temps que ceux de la FDA des États?Unis et de la TGA de l'Australie Août 2019 (décision initiale) Calquence (acalabrutinib) Pour les adultes atteints du lymphome à cellules du manteau (LCM) ayant essayé au moins un autre traitement L'examen relatif à l'homologation et l'examen relatif à la décision de financement ont eu lieu en même temps pour assurer un accès plus rapide au médicament Novembre 2019 (décision prise dans le cadre du projet Orbis) Pour les adultes atteints de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) Examen accéléré effectué en même temps que ceux de la FDA des États?Unis et de la TGA de l'Australie L'examen relatif à l'homologation et l'examen relatif à la décision de financement ont eu lieu en même temps pour assurer un accès plus rapide au médicament

Médicaments destinés aux enfants

Date d'homologation Médicament Fin prévue Août 2019 pdp-Amlodipine Pour les enfants de plus de 6 ans atteints d'hypertension ou d'angine Préparation liquide plus facile à avaler

Médicaments pour usage général

Date d'homologation Médicament Fin prévue Août 2019 Emgality (galcanézumab injectable) Prévention des migraines chez les adultes ayant au moins quatre migraines par mois Août 2019 Lokelma (cyclosilicate de zirconium sodique) Pour les adultes qui doivent réduire leur taux de potassium dans le sang afin d'atteindre un taux normal Septembre 2019 Ultomiris (ravulizumab) Pour les adultes atteints d'une maladie du système sanguin appelée « hémoglobinurie paroxystique nocturne »

Instruments médicaux généraux et instruments médicaux pour la chirurgie plastique

Date Instrument Fin prévue Octobre 2019 Gel Optium DBM Pour le remplissage des cavités osseuses Novembre 2019 Instrument automatisé d'oxygénothérapie FreeO2 (appareil FreeO2) Pour les adultes ou les enfants qui se font administrer spontanément de l'oxygène supplémentaire Novembre 2019 Fil-guide de pression OptoWire III Pour les patients ayant besoin d'un monitorage précis de la pression artérielle

Instruments médicaux touchant la santé cardiovasculaire

Instruments médicaux diagnostiques

Date d'homologation Instrument Fin prévue Juillet 2019 Analyse Procleix Zika Virus Assay Pour le dépistage de la présence du virus Zika chez les patients Octobre 2019 Lecteur automatisé de microplaques Beckman Coulter PK7400 Pour l'analyse de dons de sang Novembre 2019 Virotrol Plus-R Pour la vérification de l'exactitude des tests de dépistage du VIH et d'autres virus dans les échantillons sanguins de patients Décembre 2019 Alinity S System Pour le dépistage du VIH et d'autres virus chez les donneurs de sang

Une liste des renseignements cliniques publiés depuis juillet 2019 sur le portail de Santé Canada à propos de médicaments récemment homologués est reproduite dans les tableaux ci-dessous. Santé Canada ajoute également au portail des renseignements à propos de médicaments et d'instruments médicaux déjà commercialisés sur demande. À compter de 2021, le Ministère entamera également la publication de renseignements cliniques à propos des nouveaux instruments médicaux.

Renseignements cliniques publiés à propos de médicaments depuis juillet 2019

Date de publication Médicament Fin prévue Juillet 2019 Esbriet Pour les adultes atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (maladie respiratoire) Juillet 2019 Odefsey Pour les adultes infectés par le VIH-1 Juillet 2019 Darzalex Pour le traitement d'un éventail d'hémopathies malignes (cancers du sang) Août 2019 Proquad Vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (vaccin RORV) Août 2019 Tivicay (2 publications) Pour les adultes infectés par le VIH-1 Août 2019 Verzenio Pour les femmes ayant un cancer du sein métastatique Août 2019 Skyrizi Pour le traitement du psoriasis en plaques chez les adultes Août 2019 Libtayo Traitement aux anticorps contre le carcinome épidermoïde cutané métastatique (cancer de la peau) Septembre 2019 Bavencio Traitement aux anticorps contre le carcinome à cellules de Merkel métastatique (cancer de la peau) Octobre 2019 Netspot Agent diagnostique pour le dépistage de tumeurs neuroendocrines Octobre 2019 Lescol Statine pour la réduction de la pression artérielle Octobre 2019 Crestor Statine pour la réduction de la pression artérielle Novembre 2019 Lipitor Statine pour la réduction de la pression artérielle Novembre 2019 Zocor Statine pour la réduction de la pression artérielle Novembre 2019 Evenity Pour le traitement de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées à haut risque de fractures Novembre 2019 Esperoct Pour les adultes et les enfants vivant avec l'hémophilie A Novembre 2019 Nerlynx Pour le traitement des femmes ayant un cancer du sein à récepteurs hormonaux de stade précoce

Renseignements cliniques publiés à propos d'instruments médicaux depuis juillet 2019

Date de publication Instrument Fin prévue Juillet 2019 Juvéderm Volbella avec lidocaïne Produit de comblement facial pour les traitements cosmétiques Août 2019 Mona Lisa 10 IUD Dispositif intra-utérin (stérilet) Août 2019 Gynecare Gynemesh Ps Pour le traitement chirurgical d'un dysfonctionnement du plancher pelvien chez les femmes Septembre 2019 Ventilateur 840 PB Ventilateur mécanique pour les patients ayant besoin de ventilation assistée lors d'actes médicaux Octobre 2019 Redexis Produit de remplissage dermique

Autres sources de renseignements de Santé Canada sur les médicaments et les instruments médicaux :

Faits saillants de 2018 sur les médicaments et les instruments médicaux

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Plan d'action de Santé Canada sur les instruments médicaux

Nouveaux examens de l'innocuité ou de la sûreté et de l'efficacité

Registre des médicaments et des produits de santé

MedEffet Canada

Résumés des examens de l'innocuité

Base de données sur les produits pharmaceutiques

Portail des renseignements cliniques

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 10:29 et diffusé par :