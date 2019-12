Invitation aux médias - Annonce concernant un projet pilote d'accompagnement juridique des personnes victimes de violences sexuelles





QUÉBEC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, procédera à une annonce concernant l'accompagnement juridique des personnes victimes de violences sexuelles. Elle sera accompagnée de Mme Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys, de Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke et de Mme Véronique Hivon, députée de Joliette.

Date : 9 décembre 2019



Heure : 10 h



Endroit : Maison du développement durable

Atrium

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

