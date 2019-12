Un comité consultatif de gouvernance pour le centre Jean-Claude-Malépart





MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une démarche participative et dans un souci de transparence, l'arrondissement de Ville-Marie a mis sur pied un comité consultatif de gouvernance au centre Jean-Claude-Malépart. Composé de citoyens, des représentants de l'Arrondissement, de la Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart et de SODEM, ce comité vise à répondre aux demandes des citoyens intéressés à s'impliquer dans le fonctionnement de leur centre de quartier.

En effet, propriété et lieu de vitalité culturelle, sportive et sociale appartenant à la Ville de Montréal depuis 1996, le centre Jean-Claude-Malépart est maintenant géré par deux mandataires : SODEM, nouvellement en charge de la gestion du centre et de l'opération des installations aquatiques, et la Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart qui continue d'offrir les activités sportives, culturelles et de loisirs.

Conscient des changements occasionnés pour les utilisateurs et pour les employés de la Corporation, l'Arrondissement souhaitait s'assurer de la collaboration entre les mandataires et de l'adéquation de l'offre de service aux besoins des résidents à travers la création d'un comité permanent.

Rôle du comité

Ce comité consultatif de gouvernance vise à favoriser l'appropriation du centre par la communauté et assurer une offre accessible de services contribuant au bien-être et aux attentes des citoyens de tous âges. Citoyens du quartier et usagers ont été invités à proposer leur candidature pour s'impliquer dans le fonctionnement du centre de plusieurs façons :



consultation sur la programmation et les services offerts;

évaluation et l'amélioration continue des services;

développement des partenariats;

gestion des salles;

Etc.

La création de ce comité rallie les parties prenantes clés, dont Julie Verreault, directrice Récréatif secteur EST du Québec pour SODEM, Dominique Bonetto, directeur de la Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart ainsi que Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville dans le district de Sainte-Marie. Tous se réjouissent de cette future collaboration citoyenne.

« Le centre Jean-Claude-Malépart accueille une communauté fidèle et impliquée, qui a démontré un intérêt marqué pour le fonctionnement de son centre de sports et de loisirs. L'Arrondissement est donc confiant que ce nouveau comité consultatif de gouvernance apportera une véritable valeur ajoutée pour la communauté », souligne Mme Mauzerolle.

Soucieux d'offrir un service abordable et accessible qui répond aux besoins des habitants du quartier, l'Arrondissement veille au respect des obligations contractuelles de chacun et souhaite également impliquer les citoyens dans cette démarche.

Comité de sélection

Plusieurs résidents ont manifesté leur intérêt. Un comité de sélection a évalué chaque demande et porté une attention particulière à la diversité et la complémentarité des candidatures pour assurer une représentativité des points de vue. Les candidats sélectionnés acceptent de siéger sur le comité pour un mandat d'un an.

Le comité de sélection était composé de :



François Bergeron, directeur-général de la Corporation de développement communautaire du Centre-Sud

Veronica Isla , directrice générale du Carrefour des ressources en interculturel (CRIC)

, directrice générale du Carrefour des ressources en interculturel (CRIC) Maître Domenico Zambito , secrétaire de l'arrondissement de Ville-Marie et chef de division, Soutien aux instances, Ville de Montréal

, secrétaire de l'arrondissement de et chef de division, Soutien aux instances, Ville de Montréal Samuel Dion , chargé de communication, Arrondissement de Ville-Marie

Composition du comité consultatif de gouvernance



Le comité consultatif de gouvernance est constitué de :

4 résident(e)s de l'arrondissement : Francis Clermont , Carole Daneau , Jessy Lépine et Marie-Claire Lemieux .

, , Jessy Lépine et . 2 représentant(e)s de l'arrondissement de Ville-Marie : Frédéric Beaudry, chef de division par intérim, des sports, des loisirs et du développement social et Valérie Leduc , agente de développement en activités physiques, sportive et de loisir.

: Frédéric Beaudry, chef de division par intérim, des sports, des loisirs et du développement social et Valérie , agente de développement en activités physiques, sportive et de loisir. 2 représentant(e)s de SODEM, l'organisme qui gère l'accueil et la surveillance, la gestion de la piscine et de la programmation aquatique : Janie Latulippe , gestionnaire de projet et Luc Boivin , directeur de projets.

, gestionnaire de projet et , directeur de projets. 2 représentant(e)s de la Corporation du Centre Jean-Claude-Malépart qui offre la programmation : Dominique Bonetto , directeur, et Émilie Houle, adjointe de direction.

Le comité se réunira pour une première rencontre d'ici la fin de l'année, tandis que quatre rencontres annuelles sont prévues par mandat. Un bilan des travaux du comité consultatif de gouvernance sera partagé annuellement.

