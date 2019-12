Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs financés par le Programme d'aide à la production télévisuelle et le Programme d'aide à l'exportation





MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er et du 15 octobre 2019, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 39e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de près de 1,3 millions $.

De ce montant, 225 000 $ ont été accordés à un projet pour le volet de soutien à la production convergente pour le producteur suivant : La Voix Télévision inc. (fiiliale de Productions Déferlantes). La production sélectionnée est diffusée par le télédiffuseur canadien suivant : TVA. Pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, deux projets ont été sélectionnés et se partageront une contribution de 600 000 $. Les promoteurs de ces projets sont Entourage Production TV inc. et Productions Lustitia inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA inc. et Bell Media (Canal Vie). Finalement, pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC) qui investira pour cette ronde une somme de 300 000$, le Fonds Québecor investira pour sa part une somme de 468 000 $, pour un investissement global totalisant 768 000$ que se partageront les trois projets qui ont été sélectionnés. Les producteurs de ces projets sont Pour vivre ensemble Saison 1 inc. (Productions Casablanca inc.), Duo Productions inc. et Zone 3 inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Société Radio-Canada, Addik TV (Groupe TVA).

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 286 projets touchant 85 producteurs, 48 diffuseurs canadiens et 34 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 84,8 millions $.

Sur l'ensemble de ses contributions pour les composantes télévisuelles et multiplateformes par le volet de soutien à la production convergente, le Fonds Québecor a aidé jusqu'à maintenant des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 26 %, des émissions documentaires à hauteur de 24 %, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 39 % et des émissions dramatiques à hauteur de 10 % (pourcentages arrondis).

Avec cette 6e ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles dans le cadre de son Programme d'aide à la production télévisuelle, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 6,7 millions $, à des projets de développement touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette 2e ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux dans le cadre de son Programme d'aide à la production télévisuelle, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 1,2 millions $ et le FMC 800 000$ à des producteurs québécois pour augmenter la valeur des émissions de fiction de langue française afin de leur permettre de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de près de 8,7 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 36 modèles d'affaires d'exportation avec 25 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui a investi, en plus, une somme totalisant 1,7 millions $ depuis 2017. Pour cette 14e ronde, le FMC investira une part de 350 000$ et le Fonds Québecor, une part de 850 000 $ pour un investissement global totalisant 1,2 millions $ dans les modèles d'affaires des quatre entreprises suivantes : Productions Lustitia inc., Pixcom International inc., KO Distribution inc. et Zone3 inc.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE

PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION CONVERGENTE :

La Voix 8

La Voix Télévision inc.

- Télédiffuseur canadien : TVA

Les mélomanes et les adeptes d'émotions retrouveront avec plaisir le phénomène télévisuel de La Voix pour une huitième saison! Cette année marque l'arrivée d'une nouvelle artiste musicale parmi les coachs, Coeur de pirate, ainsi que le retour de Garou, de Pierre Lapointe et du vétéran Marc Dupré. Ils prendront part à une compétition relevée où talent et surprises sont au rendez-vous.

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

C'est comme ça que je t'aime

Pour vivre ensemble saison 1 inc. (Casablanca Distribution inc.)

- Télédiffuseur canadien: Société Radio-Canada

En 1974, dans la banlieue tranquille de Ste-Foy, deux couples en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. De retour chez eux, ils sont confrontés à l'état lamentable de leur vie conjugale. Pour y échapper ils deviendront des criminels.

Secrets

Duo Productions inc.

- Télédiffuseur canadien : Addik TV (Groupe TVA)

SECRETS raconte l'histoire poignante d'un couple amoureux et uni, qui se retrouve emporté dans le tourbillon d'une incroyable trahison. À cause de leur métier et de leur milieu, le couple sera mis à rude épreuve et broyé.

Patrick Senécal présente

Zone 3 inc.

- Télédiffuseur canadien : Addik TV (Groupe TVA)

Véritable phénomène de librairie, avec plus d'un million de romans vendus, l'auteur Patrick Senécal pose enfin sa griffe à la télé avec une série à suspense. Plus percutant et glaçant que jamais, le maître du thriller d'horreur présente 10 récits bouclés de 30 minutes, tous caractérisés par une signature formelle unique.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 6,6 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.



Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 108 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mercredi 1er avril 2020, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Maintenant, par souci écologique et aussi d'efficacité, les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

