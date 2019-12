TED et des leaders issus de la politique, du monde des entreprises, des sciences, de la narration et de l'engagement civique annoncent COUNTDOWN, une importante collaboration mondiale qui vise à s'attaquer à la crise climatique





Le contenu de Countdown sera proposé au plus grand nombre et mis en valeur par YouTube

Les leaders s'unissent pour susciter le soutien du public et établir des partenariats en vue du Countdown pour parvenir à l'élimination totale des émissions nettes de gaz à effet de serre

Un sommet aura lieu à Bergen, en Norvège, en octobre 2020, associé à des événements satellites dans le monde entier

Veuillez consulter le site countdown.ted.com

NEW YORK, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, TED et Future Stewardsavec Christiana Figueres ont annoncé Countdown, une collaboration mondiale pour inverser la tendance du changement climatique.

Le nom Countdown (compte à rebours) fait référence à la réduction nécessaire pour parvenir à l'élimination totale des émissions nettes de gaz à effet de serre demandée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), afin d'atténuer les pires effets du changement climatique.

Un sommet, où seront présents 1 000 leaders et influenceurs représentant un échantillon de nations, d'entreprises, de villes et de citoyens, se tiendra à Bergen, en Norvège, du 6 au 9 octobre 2020. Le lendemain, le 10/10/2020, sera célébré comme un grand rassemblement mondial composé de milliers d'événements locaux connectés dans les villes, les quartiers, les écoles et les lieux de travail du monde entier, coordonnés par la communauté mondiale TEDx et d'autres partenaires. Le contenu de Countdown sera promu par YouTube et de nombreux créateurs de YouTube seront invités à participer à Bergen et aux événements locaux qui se tiendront à travers la planète.

Le contenu portera sur cinq grandes questions :

ÉNERGIE : en combien de temps pouvons-nous passer à une énergie 100 % propre??

La chute du coût des énergies renouvelables change la donne de manière exaltante.

BÂTIR L'ENVIRONNEMENT : comment pouvons-nous réinventer les choses qui nous entourent??

Nous avons besoin d'une économie régénératrice et d'une révolution des matériaux.

TRANSPORT : comment transformons-nous la façon dont nous nous déplaçons??

Il est temps de repenser nos voitures, camions, bateaux et avions pour le 21e siècle.

ALIMENTATION : comment pouvons-nous amorcer un virage mondial vers des systèmes alimentaires plus sains??

Un avenir délicieux et nutritif peut être bon pour les agriculteurs, et pour la planète.

NATURE : dans quelle mesure pouvons-nous reverdir la Terre??

Nos forêts, nos sols et nos océans peuvent nous ramener à un cycle du carbone stable, et sauver d'innombrables autres espèces.

Les mois précédant le sommet Countdown impliqueront une préparation intense de la part d'experts climatiques, de décideurs politiques, de chefs d'entreprise visionnaires et de milliers d'organisateurs locaux qui discuteront, débattront et créeront un plan d'action fondé sur ces questions.

Countdown invite tout le monde à jouer un rôle dans le décompte vers zéro émission mondiale de gaz à effet de serre. L'intention n'est pas d'être quelque chose de totalement nouveau, mais d'amplifier et de croiser le travail extraordinaire qui a déjà été accompli par tant de personnes. De puissantes solutions ont déjà été proposées par plus de 50 autorités sur les questions climatiques. Notre site web countdown.ted.com fournit des informations et des opportunités pour que les gens du monde entier se joignent à l'effort.

Une équipe menée par Future Stewards et TED sélectionnera les meilleures propositions et les transformera en conférences. Celles-ci seront présentées lors du sommet Countdown à Bergen, devant un public trié sur le volet, capable de transformer ces idées en actions.

Les propositions et les engagements d'action qui les accompagnent seront partagés avec le monde entier le 10/10/20 et donneront l'occasion aux entreprises, aux villes et aux individus du monde entier de participer. En ce qui concerne les villes, le C40 et la Global Covenant of Mayors sont devenus des partenaires officiels et, pour la première fois, les organisateurs locaux de TEDx, qui organisent 4 000 manifestations par an, s'activeront pour faire connaître Countdown dans leurs communautés. Au-delà des villes et de TEDx, les entreprises du monde entier sont invitées à se joindre à cette initiative et à s'engager avec les employés sur la meilleure façon de jouer un rôle.

Countdown est un partenariat entre TED et Future Stewards, et est soutenu par un réseau croissant d'organisations partenaires, parmi lesquelles YouTube, C40, Global Covenant of Mayors, Climate Reality Project, Climate Leadership Initiative, Global Citizen et Project Drawdown. Des personnalités prêtent également leur voix, parmi lesquels le climatologue Johan Rockström, avec le Stockholm Resilience Centre en Suède?; Hoesung Lee, président du GIEC et professeur titulaire d'une chaire dotée à la Korea University Graduate School of Energy and Environment?; et Katharine Hayhoe, scientifique spécialiste de l'atmosphère et directrice du Climate Science Center de la Texas Tech University. Parmi les autres personnalités, citons notamment Pierce Brosnan, Don Cheadle, Leonardo DiCaprio, Ava DuVernay, Davis Guggenheim, Jimmy Kimmel, Julia Louis-Dreyfus, Norman et Lyn Lear, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo et Meg Ryan.

Parmi les leaders qui se sont réunis aujourd'hui pour annoncer Countdown, étaient présents : Chris Anderson, directeur de TED?; Christiana Figueres, précédemment Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors des négociations de Paris?; António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies?; Tshering Tobgay, ancien Premier ministre du Bhoutan?; Al Gore, ancien vice-président des États-Unis?; Jessica Walsh de &Walsh, qui a créé les visuels de la campagne?; l'acteur et activiste environnemental Mark Ruffalo?; Ted Halstead, président-directeur général du Climate Leadership Council?; et Yuval Noah Harari, historien, philosophe et auteur de Sapiens.

«?Pour inverser la tendance en matière de climat, il faudra une réponse sans précédent à tous les niveaux de la société, y compris un leadership politique courageux, une vision d'entreprise transformatrice, une audace philanthropique et un engagement citoyen à grande échelle?», a déclaré Chris Anderson, le directeur de TED. «?Nous sommes confrontés à une crise climatique qui nous menace tous, et bien que TED n'ait jamais abordé un sujet spécifique auparavant, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne suffit plus de diffuser des idées. Certaines questions exigent une action urgente, ce qui nous a poussés à prendre ce qui sera l'initiative la plus ambitieuse jamais entreprise par cette organisation. Et cela n'est possible que parce que de nombreux partenaires extraordinaires se sont joints à la coalition croissante Countdown pour jeter les bases nécessaires.?»

«?S'attaquer au changement climatique et prendre des mesures collectives immédiates est non seulement impératif, mais aussi bénéfique pour tous. Jamais un sujet n'a été plus d'actualité, plus urgent et plus important pour nous tous?», a déclaré Christiana Figueres, associée fondatrice de Future Stewards et de Global Optimism, et coauteure du livre à paraître The Future We Choose. «?Countdown alimentera la créativité, l'ingéniosité et l'optimisme obstiné de chacun, afin de nous aider, tous ensemble, à relever l'énorme défi qui vise à éliminer totalement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, notamment en dépassant les combustibles fossiles, en éliminant les déchets et en reboisant la Terre. Nous devons avoir une vision audacieuse pour construire l'avenir régénérateur que nous pouvons choisir de créer, et Countdown nous aidera sans aucun doute à y parvenir.?»

«?Je me sens concernée par le changement climatique parce qu'il est, comme l'appellent les militaires, un "multiplicateur de menaces". Il englobe des problèmes tels que la pauvreté et la faim, la maladie, le manque d'accès à l'eau potable, voire l'instabilité politique, et les exacerbe ou les amplifie?», a déclaré Katharine Hayhoe, scientifique spécialiste de l'atmosphère et directrice du Climate Center à la Texas Tech University. «?C'est pourquoi, pour se soucier des changements climatiques, il n'est pas nécessaire d'être un certain type de personne. Un thermomètre n'est pas bleu ou rouge, libéral ou conservateur. Il nous donne la même température, peu importe la façon dont nous votons, et nous sommes tous concernés par les répercussions du changement climatique. Non, si nous voulons nous soucier du changement climatique, il nous suffit d'être une seule chose : un être humain vivant sur la planète Terre.?»

«?Plus de 1 000 des plus grandes entreprises du monde ont pris des engagements audacieux en termes de mesures climatiques grâce aux initiatives de nos partenaires de la coalition. Plus d'une centaine d'entre elles sont unies autour de ce que la science estime nécessaire pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C?», a déclaré Steve Howard, coprésident du conseil d'administration de la coalition We Mean Business. «?C'est sous nos yeux que la crise climatique s'est installée, et il faudra que nous relevions tous ensemble le défi. Le moment est venu pour les entreprises du monde entier d'intensifier leurs ambitions en matière de changement climatique afin que nous puissions construire plus rapidement un avenir meilleur.?»

«?Nous manquons de temps pour résoudre la crise climatique?», a déclaré l'ancien vice-président Al Gore. «?Les solutions sont disponibles et des millions de citoyens du monde exigent des mesures. Countdown est positionné de manière unique pour exploiter cette dynamique et mobiliser les meilleures idées dans toutes les régions du monde, afin de faire face à cette menace existentielle pour l'humanité. À l'aube d'une année cruciale pour l'action climatique aux États-Unis et dans le monde, cette mesure ne saurait être plus importante ni plus opportune.?»

«?Nous ne pouvons pas inverser le cours de la crise climatique si nous ne travaillons pas à travers les secteurs et les limites urbaines, et si nous ne suscitons pas un soutien considérable aux mesures nécessaires pour réduire les émissions, renforcer la santé mondiale et construire une économie de l'énergie propre qui fonctionne pour tous?», a déclaré Eric Garcetti, président du C40 et maire de Los Angeles. «?Les années 2020 seront celles d'une décennie décisive pour la préservation de notre planète, et je suis fier de diriger le C40, qui joue un rôle central dans cette lutte. Ensemble, avec tous ceux qui participent à Countdown, nous pouvons apporter des mesures climatiques, une prospérité inclusive et une justice environnementale à chaque communauté.?»

TED, l'organisation à but non lucratif qui se consacre aux idées qui méritent d'être diffusées (Ideas Worth Spreading), dispose une longue tradition lorsqu'il s'agit d'inspirer et de soutenir l'engagement environnemental, notamment avec la campagne de la Dre Sylvia Earle, lauréate du TED Prize pour créer des zones d'urgence de protection marine?; les récipiendaires de l'Audacious Prize Environmental Defense Fund et le Salk Institute for Biological Studies?; ainsi que des centaines de conférences TED Talks supplémentaires sur le changement climatique et l'environnement, avec notamment une conférence TEDxStockholm Talk internationalement reconnue de Greta Thunberg.

Vous pouvez regarder l'annonce enregistrée en direct ici. Retrouver des ressources images ici.

À propos de TED

TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre aux idées qui méritent d'être diffusées (Ideas Worth Spreading), souvent sous la forme de courtes conférences présentées par des penseurs et des acteurs de premier plan. Bon nombre de ces conférences sont données lors de conférences TED, y compris lors de notre réunion annuelle à Vancouver, ainsi que lors des TEDWomen et TED Salons intimes ou encore lors de milliers d'événements TEDx organisés indépendamment dans le monde entier. Des vidéos de ces conférences sont disponibles gratuitement sur TED.com et d'autres plateformes. Des versions audio des conférences TED2019 sont publiées sur le podcast de TED TED Talks Daily, disponibles sur toutes les plateformes de podcast.

Les initiatives ouvertes et gratuites de TED pour la diffusion des idées incluent TED.com, où de nouvelles vidéos TED Talk sont publiées quotidiennement?; TEDx, qui autorise, sous licence, des milliers de personnes et de groupes à organiser par eux-mêmes des événements locaux de type TED dans le monde entier?; le programme TED Fellows qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour amplifier l'impact de leurs projets et activités remarquables?; le projet Audacious Project, qui fait émerger et finance des idées critiques susceptibles d'avoir un impact sur des millions de vies?; TED Translate, qui se charge du sous-titrage des TED Talks en faisant appel à une production participative, afin que les grandes idées puissent se répandre au-delà des langues et des frontières?; et l'initiative éducative TED-Ed. TED dispose également d'une bibliothèque croissante de podcasts originaux, dont The TED Interview avec Chris Anderson, WorkLife avec Adam Grant, TED en Español et Sincerely, X.

Suivez TED sur Twitter à l'adresse http://twitter.com/TEDTalks, sur Facebook à l'adresse http://www.facebook.com/TED, sur Instagram à l'adresse https://instagram.com/ted et sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/ted-conferences.

À propos de Future Stewards

Future Stewards est une coalition de trois organisations partenaires (Global Optimism, Leaders' Quest et We Mean Business) engagées à bâtir un futur régénérateur où nous répondons aux besoins de tous dans la mesure des moyens de la planète. La coalition s'est réunie en 2016 après la percée de l'Accord de Paris sur le climat pour aider les dirigeants à relever les défis de notre monde en mutation.

Global Optimism est une entreprise axée sur des objectifs de changement social et environnemental, et est dirigée par Christiana Figueres et Tom Carnac.

Leaders' Quest est une entreprise sociale, fondée par Lindsay Levin, qui équipe les PDG et leurs équipes pour répondre aux exigences du 21e siècle. Elle les aide à mener la transformation par le biais de la sagesse, de la compassion et par la capacité à saisir des perspectives diverses.

We Mean Business est une coalition à but non lucratif qui travaille avec les entreprises les plus influentes du monde pour prendre des mesures contre les changements climatiques. Elle catalyse le leadership des entreprises pour stimuler l'ambition politique et accélérer la transition vers une économie sans carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1039648/TED_Countdown.jpg

