Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes





OTTAWA, le 6 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes :

« Il y a 30 ans aujourd'hui, 14 jeunes femmes ont été assassinées à l'École Polytechnique de Montréal dans un attentat antiféministe. En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, nous nous rassemblons pour pleurer leur perte et rendre hommage à leur mémoire. Leur mort nous a privés de nos filles, de nos soeurs, de nos amies et de nos collègues ainsi que du potentiel illimité qu'elles portaient en elles.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre la haine qui a mené à cette tragédie et contre la misogynie qui existe toujours dans nos communautés et notre pays. Au Canada et à travers le monde, trop de femmes, de filles et de personnes de diverses identités de genre sont ciblées par la violence et la discrimination. C'est inacceptable et nous ne devons jamais tolérer de tels gestes. Alors que nous observons les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, nous devons non seulement prendre conscience de la violence envers les femmes qui persiste, mais agir pour la prévenir et la contrer.

« Nous pouvons et nous devons mettre fin à la violence fondée sur le sexe. C'est pourquoi nous réalisons des investissements pour mieux appuyer les survivantes et leurs familles, veiller à ce que le système judiciaire réponde mieux à leurs besoins et soutenir le travail important des organisations de femmes partout au pays. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et nos partenaires autochtones en vue d'élaborer un Plan d'action national pour donner suite aux appels à la justice énoncés dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. En même temps, nous sommes résolus à renforcer le contrôle des armes à feu et à interdire le type d'arme qui a enlevé des vies à l'École Polytechnique. Ensemble, nous pouvons dire non aux attitudes qui dévalorisent les femmes et créer un avenir où nous pouvons tous être entendus et en sécurité.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à aider à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ensemble, encourageons une culture fondée sur le respect et bâtissons un Canada plus sûr et plus juste pour tous. »

