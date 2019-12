Twenty14 Holdings finalise un investissement de 300M£ au Royaume-Uni





Twenty14 Holdings, la branche d'investissement de LuLu Group International dans le secteur d'hospitalité, vient de finaliser un investissement d'une valeur de 390 millions de dollars US au Royaume Uni, avec l'inauguration du Great Scotland Yard à Londres, ouvert au public à partir du 9 Décembre 2019. Le bâtiment historique, l'ancien quartier général de la Metropolitan Police Service de Londres, a été acquis en 2015 pour 110 millions de livres sterling, et a subi une restauration et un réaménagement de 50M£. En plus du Great Scotland Yard, le groupe Twenty14 Holdings détient l'historique Waldorf Astoria Edinburgh - The Caledonian en Écosse, depuis 2018.

Le Great Scotland Yard Hotel, géré par Hyatt sous le label ?The Unbound Collection by Hyatt', est situé dans le quartier St. James de Westminster. L'enseigne ?The Unbound Collection by Hyatt' est un portefeuille de propriétés hôtelières indépendantes haut de gamme, allant des joyaux urbains historiques aux créateurs de tendances contemporains. Qu'il s'agisse d'un passé fascinant, d'un lieu exclusif, d'une architecture et d'un design célèbres ou d'une expérience gastronomique primée, chaque hôtel a une histoire à raconter, et permet aux clients de vivre des expériences inédites et de créer leur propre histoire, tout en leur offrant une multitude d'avantages du programme dont ils peuvent profiter en tant que membres World of Hyatt.

Ancré dans l'histoire, le Great Scotland Yard servait autrefois de résidence pour les rois d'Écosse pendant la période des Tudor ; de nos jours, il est connu comme l'ancien quartier général de la police métropolitaine de Londres. En 1910, le bâtiment a servi de bureau de recrutement de l'armée britannique et de quartier général de la police militaire royale.

S'exprimant sur le nouveau projet, M. A. Yusuff Ali, Président et Directeur Général de LuLu Group International a déclaré : « Londres est l'une des villes les plus grandes et les plus importantes du monde et le Great Scotland Yard Hotel représente le passé illustre de cette ville et son importance moderne. L'hôtel met en lumière l'histoire vibrante de la ville, ses nombreux aspects célèbres et son statut de creuset de cultures mondial. De là, nous avons créé une expérience incomparable pour chaque client, tout en recréant les lieux historiques et les transformant en un symbole d'hospitalité ultime. Nous vous invitons à vivre cette expérience unique et fabuleuse au Great Scotland Yard. »

Inclus dans la liste de l'héritage national d'Angleterre en tant que bâtiment de Grade II datant des années 1820, avec une architecture édouardienne et victorienne, l'hôtel-boutique ultra-luxueux comporte 7 étages sur une superficie de 93,000 pieds carrés et dispose de 153 chambres et 15 suites, ainsi qu'une suite VIP de 2 chambres créée à partir d'une partie du local original de la police de Scotland Yard. L'hôtel comprend également une bibliothèque, un gymnase, de salles de réunion/conférence, un espace de conférence/salle de bal pouvant accommoder 120 personnes et des salles de réception VIP.

Adeeb Ahamed, Directeur Général de Twenty14 Holdings, a déclaré : « Le Great Scotland Yard Hotel est un rêve devenu réalité pour nous ; l'apogée d'un objectif tracé il y a longtemps, de transformer l'un des bâtiments les plus historiques du monde en une icône de l'hospitalité moderne. Twenty14 Holdings a maintenu son attention d'une manière constante à l'exécution, en gardant à l'esprit la réputation du bâtiment. Les efforts déployés dans sa restauration et son réaménagement devaient être extraordinaires, et dépasser les attentes ; et c'est exactement ce qui a été accompli. Le Great Scotland Yard Hotel vous invite à découvrir sa myriade d'histoires. »

Après avoir été un célèbre spectre historique ayant pour fonction de maintenir la loi et de l'ordre dans la ville de Westminster à Londres, le Great Scotland Yard sera une destination moderne, un espace innovant et animé, offrant plusieurs points de restauration F&B (Food & Beverage) ? dont The Yard, The Forty Elephants, The Parlour et Sibín, offrant le meilleur de la cuisine moderne internationale et britannique sous la supervision du célèbre chef et restaurateur Robin Gill.

Peter Fulton, président du groupe EAME/SWA, Hyatt Hotels a déclaré : « A Hyatt, nous sommes extrêmement fiers de prendre en charge la mission de préserver l'illustre patrimoine de Great Scotland Yard, le bâtiment historique et de lui donner une nouvelle vie en tant que le premier hôtel sous l'emblème de ?The Unbound Collection by Hyatt'. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur emplacement pour lancer cette marque, qui vise surtout à créer des séjours uniques et des expériences dignes d'être racontées. Je tiens à remercier le Groupe Lulu de nous avoir accordé leur confiance et de nous avoir permis de gérer cet hôtel unique en son genre. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration réussie et de promouvoir la relation fructueuse entre Hyatt et le Groupe LuLu ».

L'hôtel s'est associé avec la Fondation Koestler (Koestler Trust), l'organisme de bienfaisance britannique pour la promotion de l'art carcéral, pour montrer des photos, céramiques et sculptures primées, servant les personnes incarcérées participant au concours annuel de la Fondation. L'hôtel haut de gamme à thème dispose de portes secrètes, de chambres cachées, de boucliers, d'emblèmes et de détails historiques gravés dans le verre et le métal. Les murs sont tapissés de lambris de noyer, de miroirs antiques en bronze et des travaux de menuiserie sur mesure. Des portes secrètes donnent accès au bar et au restaurant ; le plancher design en marqueterie de marbre orne le bar à cocktails dont les sièges intégrés sont doublés de housses de coussins boutonnés en cuir. Les oeuvres d'art nouvellement commandées et les aménagements intérieurs faits à l'aide de pièces antiques, d'objets de collection et d'objets éphémères rappellent l'histoire du crime, du travail de détective et de la police, ainsi que l'emplacement de l'hôtel.

Twenty14 Holdings est la branche d'investissement de LuLu Group International dans le secteur d'hospitalité, créée en 2014 pour capitaliser sur la croissance du secteur d'hospitalité mondial. La société possède actuellement des actifs d'une valeur supérieure à 750 millions de dollars répartis en Europe, au Moyen-Orient, au Royaume Uni et en Inde. En Europe, le groupe détient l'historique Waldorf Astoria Edinburgh - The Caledonian en Écosse. La société a récemment annoncé son entrée en Europe continentale avec son premier hôtel en Suisse - IntercityHotel Zurich Airport. Au Moyen-Orient, la société est propriétaire du Steigenberger Hotel Business Bay à Dubaï et le copropriétaire de l'hôtel Sheraton à Oman à Muscat. En Inde, outre le Port Muziris - A Tribute Portfolio Hotel à Kochi, Twenty14 Holdings développe deux propriétés à Bangalore.

