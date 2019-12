Tuya s'associe à XanLite pour développer des produits IoT sur le marché d'Europe occidentale





PARIS, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de l'IoT Tuya Smart a annoncé aujourd'hui son partenariat avec la société belge d'éclairage XanLite en vue de développer des produits IoT sur le marché d'Europe occidentale. D'ores et déjà acteur majeur de l'éclairage LED, XanLite effectue une transition de l'éclairage traditionnel vers de l'éclairage intelligent, ainsi que d'autres produits IoT intelligents dans les années à venir.

« L'automatisation et la maison intelligente constituent des tendances croissantes en Europe », a déclaré Jerome Haddad, directeur des importations et des exportations chez XanLite, « XanLite s'efforce non seulement de devenir une société d'éclairage de premier plan, mais également d'offrir davantage de catégories de produits intelligents pour la maison. Grâce au leadership de Tuya et à sa plateforme IoT fiable, la société constitue le partenaire stratégique idéal dans l'univers de l'IoT. »

Il s'agit du tout dernier partenariat dans le cadre du projet Nebula de Tuya, qui consiste à aider des partenaires à devenir des fournisseurs IoT leaders sur leurs marchés locaux. Le projet Nebula vise à aider 22 marques mondiales à devenir la meilleure marque IoT sur leur marché local, ainsi qu'à influencer plus de 100 marques mondiales grâce à des produits alimentés par Tuya d'ici la fin 2019.

« XanLite a d'ores et déjà remporté des parts de marché en tant que fournisseur d'éclairage de premier plan en Belgique », a déclaré Tina Yu, directrice générale de Tuya en Europe et en Asie. « En les aidant à croître pour devenir des fournisseurs IoT leader en Europe occidentale, nous confirmons également le statut de Tuya en tant que première plateforme IoT dans la région. »

Dans le cadre de leur partenariat, Tuya et XanLite exploreront également les moyens de développer le marché mondial de la maison intelligente, en fournissant aux consommateurs davantage de choix ainsi qu'une meilleure expérience lors de leurs achats de produits IoT.

À propos de Tuya

Tuya fournit une plateforme d'IA et d'IoT leader mondiale qui donne vie aux produits intelligents pour les fabricants, les marques, les FEO et les chaînes de vente au détail. La plateforme offre un accès matériel, des services cloud et un développement d'applications. Tuya aide également les marques à moderniser leurs technologies et leurs modèles d'affaires, en leur permettant de délivrer des appareils intelligents pour répondre à la demande des consommateurs. La société dessert plus de 180 000 clients dans plus de 190 pays, en fournissant des produits tels que de l'éclairage, des appareils, ainsi que des équipements environnementaux et de surveillance. Tuya exerce ses activités à l'échelle internationale, et possède plusieurs sièges sociaux aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Japon et en Inde.

