Boucler la boucle : Exposition photographique de Kiran Ambwani





MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est fier de présenter Boucler la boucle, une exposition photographique de Kiran Ambwani, du 6 décembre 2019 au 19 janvier 2020, à la salle de diffusion de Parc-Extension. Le vernissage aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 à 17 h 30.

Réunissant des photos réalisées par l'artiste ainsi que par des enfants du bidonville de Mumbai, cette exposition dévoile la beauté? et la résilience de ses habitants, malgré? la pauvreté? qui les entoure.



Ne manquez pas le projet de médiation culturelle Boucler la boucle présenté également à la salle de diffusion de Parc-Extension. Une occasion de découvrir les oeuvres réalisées par les élèves de sixième année de l'école Barclay.

Salle de diffusion de Parc-Extension

Complexe William-Hingston

421, rue Saint-Roch

514 872-8124

culturevsp.com



Heures d'ouverture

Mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h à 18 h

Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

Entrée libre

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 08:36 et diffusé par :