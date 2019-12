La banque Tangerine et UNINTERRUPTED Canada annoncent un nouveau partenariat de diffusion de contenu





La banque numérique de premier plan au Canada s'associe à une marque prééminente favorisant l'autonomisation des athlètes dans le cadre de la série Kneading Dough Canada

TORONTO, le 6 déc. 2019 /CNW/ - UNINTERRUPTED Canada et Tangerine, la banque numérique de premier plan au Canada, ont le plaisir d'annoncer un partenariat de diffusion de contenu dans le cadre duquel Tangerine agira à titre de commanditaire financier exclusif d'UNINTERRUPTED Canada. Le premier projet de contenu collaboratif entre UNINTERRUPTED Canada et Tangerine sera Kneading Dough Canada.

Kneading Dough Canada, dont le lancement est prévu pour fin janvier 2020, est une série de six épisodes, avant tout numérique, qui offre une plateforme aux athlètes de haut niveau d'aujourd'hui leur permettant de parler des réalités financières dont on ne parle jamais, mais qui ont une incidence sur la vie des athlètes professionnels à partir du moment où ces derniers signent leur premier contrat. L'unique série permet à la nouvelle génération d'obtenir des connaissances financières et fournit aux téléspectateurs une perspective inédite de la manière dont les athlètes abordent leurs finances personnelles. Kneading Dough Canada est la version canadienne de la série américaine à succès Kneading Dough, qui a été créée par UNINTERRUPTED et qui en est maintenant à sa troisième saison.

« Nous sommes heureux de contribuer aux projets d'UNINTERRUPTED au Canada, a affirmé Martin Fecko, chef du marketing, Tangerine. Kneading Dough Canada fournira une plateforme favorisant des conversations intéressantes sur l'argent avec des athlètes influenceurs. Nous avons hâte de voir le tout se concrétiser. »

« Il est important d'éliminer les barrières entourant les conversations financières et d'encourager les gens à trouver des solutions et à prendre des décisions financières saines, a indiqué Vinay Virmani, chef du contenu, UNINTERRUPTED Canada. Dans le cadre de notre partenariat avec Tangerine, nous aurons ce genre de conversations avec des athlètes qui nous feront part de leurs histoires. Ainsi, la nouvelle génération sera sensibilisée à l'importance d'avoir les bonnes mesures et directives financières en place. »

Kyle Lowry et Fred Van Vleet, joueurs étoiles des Raptors de Toronto, ainsi que Kia Nurse, grande vedette de basket-ball féminin au Canada, figurent parmi les athlètes invités qui ont été confirmés. D'autres invités seront confirmés ultérieurement, plus près de la date de diffusion de la série.

UNINTERRUPTED

UNINTERRUPTED est une marque d'autonomisation des athlètes fondée par LeBron James et Maverick Carter. L'entreprise repose sur l'idée radicale voulant que tous les athlètes aient une plateforme où s'exprimer, sans intermédiaire. De là, une mission a vu le jour : autonomiser les athlètes de tous les horizons pour qu'ils communiquent sans restriction et qu'ils deviennent More Than an Athlete (plus qu'un athlète). UNINTERRUPTED renverse le monde des médias sportifs en collaborant avec des athlètes, afin de raconter des histoires uniques et humaines du point de vue de ces derniers. Par l'entremise de contenu, de vêtements, d'événements, de partenariats et d'occasions éducatives, UNINTERRUPTED change la façon dont les athlètes interagissent avec le public et leur permet d'être connus et appréciés pour d'autres aspects de leur vie plutôt que seulement pour le sport auquel ils s'adonnent.

Tangerine

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, elle est l'une des principales banques numériques au Canada. Tangerine offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

SOURCE Tangerine

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 08:00 et diffusé par :