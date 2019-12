Djibouti lance sa campagne officielle pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies





NEW YORK, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La République de Djibouti a annoncé à New-York le lancement de sa campagne officielle pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des nations unies. En effet, en juin 2020, la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies devra élire cinq des dix membres non permanents du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Un de ces cinq sièges revient statutairement à l'Afrique et, selon la tradition de rotation régionale adoptée par l'Union africaine, c'est au tour de l'Afrique de l'Est de postuler.

La République de Djibouti a fait connaître ses intentions, sa détermination et la qualité de sa candidature dès la fin 2016. Depuis son indépendance, le pays est résolument impliqué sur la question essentielle de la résolution des conflits et de la promotion de la paix. Situé au coeur de la Corne de l'Afrique, une région à la fois complexe et stratégique, Djibouti a su mettre en oeuvre une politique d'ouverture et de coopération internationale élargie, comme en témoigne le nombre de grandes puissances amies qui disposent d'infrastructures économiques ou militaires sur son territoire.

La République de Djibouti est également activement engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation du commerce maritime au niveau du détroit stratégique de Bab el Mandeb. Djibouti s'est aussi résolument impliqué dans la lutte contre la piraterie et pour la protection des réfugiés en accueillant sur son sol nombre de structures d'appui. Outre sa participation à de nombreuses missions de maintien de la paix sous drapeau onusien, le pays s'est profondément engagé depuis le début des années 1990 dans le processus de dialogue et de paix en Somalie avec le déploiement de troupes au travers de l'AMISOM (African Union Mission in Somalia).

La République de Djibouti incarne une plateforme unique en termes de dialogue, de médiations, d'échanges et de résolution pacifique des conflits. À travers sa candidature, c'est cette expérience, cet engagement et ce regard de l'Afrique sur les affaires du monde que le pays entend apporter au Conseil de sécurité. Cette candidature symbolise aussi la nécessité de prendre en compte la contribution des « petites nations » (small states) aux décisions qui déterminent l'avenir de la planète, en particulier en ce qui concerne la question du changement climatique.

Dans le cadre de cette campagne, la République de Djibouti dispose de l'appui de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la Ligue arabe. Néanmoins, Djibouti regrette et conteste énergiquement le processus mené au sein de l'Union africaine, qui a abouti à la candidature concurrente du Kenya. Ce processus s'est déroulé en violation flagrante des règles et des traditions de l'organisation. Ces textes précisent qu'en cas de candidatures multiples ou d'absence de consensus, les États sont départagés selon deux principes : celui de la dernière rotation et celui de la fréquence. Dans les deux cas de figure, la candidature de Djibouti aurait dû s'imposer. En effet, Djibouti a servi au Conseil de sécurité pour la dernière fois en 1993-1994 et le Kenya en 1997-1998. En outre, Djibouti n'a servi qu'un seul mandat dans toute son histoire (1993-1994) et le Kenya deux mandats (1977-1978 et 1997-1998).

Dans le cadre de la campagne pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, Djibouti réaffirme son attachement inconditionnel à l'unité africaine ainsi qu'à la coopération politique et diplomatique entre les nations du continent. Mais les règles adoptées démocratiquement entre les États de l'Union africaine doivent s'appliquer à tous. C'est pourquoi le pays considère sa candidature comme légitime et comme étant celle de l'Afrique réunie. En conséquence, il entend la défendre et la promouvoir jusqu'au vote devant l'Assemblée générale des Nations unies, en juin 2020.

