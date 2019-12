TRUSTECH 2019: Temps Forts du Rendez-Vous annuel des communautés de la Carte et des Technologies de la Confiance Numérique





PARIS, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- TRUSTECH 2019 a fermé ses portes le 28 novembre après 3 jours intensifs de networking, business et contenus de qualité qui ont donné le ton aux technologies de paiements, d'identification et de transactions sécurisées.

A travers des rencontres sur les stands, des conférences et des rendez-vous d'affaires, les 8 000 professionnels de la confiance qui se sont réunis au Palais des Festivals de Cannes ont eu l'occasion de partager leurs expériences et de discuter des dernières tendances technologiques du secteur.

Plus de 200 exposants et sponsors (dont AMADEUS, ARM, GEMALTO -THALES, IDEMIA, MYPOS et OODRIVE) ont rencontré les communautés mondiales de la carte et de la confiance numérique à l'occasion de TRUSTECH, qui a réuni un panel complet d'intervenants internationaux, jeunes entrepreneurs et leaders d'opinion internationaux sur des thèmes tels que les systèmes d'identité, la protection des données, les paiements et transactions sécurisées, la sécurité numérique et la cyber résilience, la protection des marques et l'authentification anti-contrefaçon.

Pour cette 4ème édition, « l'Innovation Stage », a offert un programme riche de 60 sessions de pitches, animées par un panel représentatif d'exposants de la scène internationale sous le signe de l'innovation.

L'un des temps forts de l'innovation stage a été la présentation de deux rapports de paiement de référence : Le World Payments Report de Capgemini et le Fintech 2019 Report dévoilé par Edgar, Dunn & Company en exclusivité sur TRUSTECH le 27 novembre.

Occasion de découverte et de réflexion, le Village start-up situé proche de l'innovation stage a mis en avant une sélection de jeunes pousses dynamiques du secteur et leurs initiatives réussies.

Outre la découverte d'innovations et de contenus de qualité, 155 rendez-vous d'affaires ont été organisés en partenariat avec Enterprise Europe Network" (EEN).

"L'édition 2019 de TRUSTECH a clairement confirmé l'événement comme le rendez-vous annuel mondial des communautés de la carte et des technologies de la confiance numérique. Nous avons été ravis d'accueillir cette année une délégation de représentants gouvernementaux de 12 pays africains, membres du comité OSIA qui se sont rassemblés pour leur réunion inaugurale et ont participé à notre Conférence sur les besoins identitaires et les défis auxquels sont confrontés les gouvernements. Nous sommes également très fiers d'annoncer que 57% de la surface de TRUSTECH 2020 est d'ores et déjà réservée, déclare Rhéa AOUN CLAVEL, Directrice de l'événement.

Chiffres clés TRUSTECH 2019 :

8 000 participants dont 80% d'internationaux de 110 pays

200 exposants internationaux

166 Intervenants internationaux

6 Sponsors de conférences

60 séances de pitches sur l'innovation Stage

12 gouvernements africains représentés, membres du comité OSIA

155 rendez-vous d'affaires

Prochaine édition: 24-26 Nov.2020, Palais des Festivals - Cannes

