Le drame de Polytechnique - Trente ans après, la FTQ se souvient

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec souligne une fois de plus la journée du 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence à l'encontre des femmes. Il s'agit d'une journée instituée pour rappeler à notre mémoire la tragédie de l'École Polytechnique de Montréal où, le 6 décembre 1989, 14 jeunes femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. En leur mémoire, les drapeaux des bureaux de la FTQ partout au Québec sont en berne.

«?Nous ne pouvons oublier ce drame d'une tristesse sans fin qui a marqué tout le Québec et qui, 30 ans plus tard, reste dans nos mémoires. Bien sûr, nos pensées vont aux familles des victimes, mais aussi à toutes celles qui quotidiennement sont trop souvent victimes de violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, économiques, organisationnelles ou conjugales. Tout cela doit être dénoncé haut et fort et nos organisations doivent prendre les devants pour éradiquer ces violences?», déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

«?Les syndicats ont un rôle à jouer dans la prévention et l'action contre la violence et le harcèlement tant physique que psychologique, et c'est ce que nous faisons. Par exemple, les participantes et participants au dernier Congrès de la FTQ, qui vient de se terminer, ont adopté plusieurs résolutions dénonçant les violences et le harcèlement contre les femmes. Nous refusons toutes tentatives de banalisation de la violence à l'encontre des femmes en milieu de travail?», conclut la vice-présidente de la FTQ et représentante des femmes au Bureau de direction, Louise Michaud.

Pour commémorer le drame de Polytechnique, et ce depuis le 25e anniversaire, 14 faisceaux lumineux vont s'élever ce soir dans le ciel de Montréal dès 16 h 45 du belvédère du Chalet du Mont-Royal pour rendre hommage aux victimes. Pour tous les détails, consultez l'événement Facebook Commémoration de la tragédie de Polytechnique.

Une commémoration aura également lieu à la place du 6-décembre-1989, située à l'angle de l'avenue Decelles et du chemin Queen-Mary, à compter de 12 h. Pour tous les détails, consultez l'événement Facebook Commémoration du 6 décembre.

De plus, il y aura une activité de recueillement dans la Cour d'honneur du pavillon Roger-Gaudry à l'Université de Montréal, à 12 h 15. Pour tous les détails, consultez l'événement Facebook Commémoration du 6 décembre.

Des événements commémoratifs se tiendront aussi à Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Sherbrooke et à Québec. Pour tous les détails, consultez la page Facebook Condition féminine FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses, dont plus de 37 % sont des femmes.

