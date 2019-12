UnionPay International conclut un accord de coopération portant sur l'émission de cartes avec de grandes institutions de la région Asie-Pacifique





UnionPay renforce ses activités internationales d'émission de cartes pour soutenir les échanges de personnel entre la Chine et le reste du monde

SHANGHAI, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 5 décembre, UnionPay International et huit grandes institutions de cinq pays et régions d'Asie du Pacifique ont participé à la cérémonie de signature d'un accord collectif portant sur l'émission de cartes ainsi qu'à une cérémonie d'inauguration à Shanghai au cours de la réunion conjointe d'UnionPay avec ses Conseils régionaux membres d'Asie du Nord-Est, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique Sud. Shao Fujun, président de China UnionPay, et Cai Jianbo, président d'UnionPay International, ont participé à la cérémonie, et Li Xiaofeng, PDG d'UnionPay International, a signé des accords avec les dirigeants des établissements partenaires.

Parmi les institutions partenaires concernées figurent entre autres BOC Credit Card (International) Limited, la succursale de Macao de la Bank of China, PAObank, Bangkok Bank, KBank, Trade and Development Bank of Mongolia et Wooricard of South Korea. Les partenariats couvrent l'émission de plusieurs types de cartes physiques, les cartes numériques et la promotion de cartes, marquant l'avancée la plus récente d'UnionPay en matière de localisation de ses activités en Asie-Pacifique.

La localisation des activités d'UnionPay International est désormais entrée dans une nouvelle phase, au cours de laquelle un total d'environ 130 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 57 pays et régions hors de la Chine continentale en s'appuyant sur un réseau d'acceptation couvrant 177 pays et régions. Depuis cette année, le nombre de transactions effectuées avec ces cartes UnionPay a augmenté d'environ 40 % et les cartes UnionPay ont été largement utilisées en Chine continentale. L'année dernière, environ 18 millions de cartes UnionPay ont été émises dans la région Asie-Pacifique, la principale région d'émission de cartes UnionPay, où les cartes UnionPay représentent environ 30 % du total des cartes bancaires nouvellement émises en 2018 dans la région.

Shao Fuqjun a déclaré dans son allocution de bienvenue : « Avec le développement rapide des technologies financières, le secteur mondial des paiements connait des changements fondamentaux : il devient de plus en plus pratique, ouvert et ordonné ». Les Conseils membres d'UnionPay International constituent une importante plateforme permettant à UPI de communiquer avec ses membres. UnionPay s'attend également à ce qu'ils permettent une collaboration plus étroite entre les acteurs de l'industrie en matière de création de systèmes, de normes techniques, d'acceptation et d'émission, de paiements mobiles, de services d'assistance et de numérisation des paiements. UnionPay est désireuse de tirer parti des opportunités de collaboration avec ses partenaires pour offrir aux clients de meilleurs services de paiement.

Dans le cadre des accords signés lors de cet événement, BOC Credit Card (International) Limited émettra des cartes de crédit UnionPay donnant à leur détenteur accès aux services de paiement mobiles UnionPay ; la succursale de Macao de la Bank of China mènera des activités de promotion des cartes UnionPay afin d'inciter les détenteurs à utiliser leurs cartes UnionPay pour régler leurs achats ; et PAObank sera la première banque virtuelle à délivrer, en coopération avec UnionPay International, des cartes de débit virtuelles UnionPay aux consommateurs de Hong Kong. En outre, Bangkok Bank, la plus grande banque commerciale thaïlandaise, émettra à grande échelle des cartes de débit co-brandée TPN-UnionPay en Thaïlande, et la KBank, la deuxième plus grande banque de Thaïlande, émettra des cartes de crédit UnionPay, ce qui sera la première émission à grande échelle de cartes de crédit UnionPay en Thaïlande.

Lors de la cérémonie, la Trade and Development Bank of Mongolia a émis la toute première carte de crédit UnionPay Diamond en Mongolie, et Wooricard of South Korea a émis les cartes de débit K-CHECK UnionPay, la première carte UnionPay locale spécialement destinée aux étrangers en Corée du Sud.

La carte UnionPay est l'une des principales options de paiement des consommateurs de nombreux pays et régions en dehors de la Chine continentale. Parmi les marchés précédemment mentionnés, UnionPay est le plus grand système de cartes en termes d'émission en Mongolie ; les cartes UnionPay ont été émises dans les 10 États membres de l'ANASE ; UnionPay représente plus de 90 % des cartes de débit en circulation à Hong Kong et 50 % des nouvelles cartes de crédit locales ; 95 % des cartes de débit en circulation à Macao sont des cartes UnionPay ; et, en termes de nombre de cartes émises, en moyenne 4 personnes sur 5 en Corée du Sud possèdent une carte UnionPay.

Ces dernières années, UnionPay International a mis en place des Conseils régionaux membres dans des régions clés dans le but de créer des plateformes ouvertes de coopération entre les membres. Des représentants de plus de 40 membres de 19 marchés, dont Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapour, la Thaïlande, le Népal et l'Australie, participent à cette réunion conjointe des Conseils régionaux.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2019 à 05:40 et diffusé par :