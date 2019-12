Conçu pour les applications de tri à grande vitesse : AV500tm, le nouvel imageur de Datalogic





BOLOGNE, Italie, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Datalogic présente son imageur AV500tm, un lecteur de code-barres 2D innovant spécialement développé pour les applications de tri. Le nouvel imageur répond aux besoins des applications à grande vitesse dans l'e-commerce, le tri postal et/ou de colis et la gestion des bagages dans les aéroports. Ils'adapte à toutes les tailles de convoyeurs, ainsi qu'aux applications de lecture statique.

Le tri rapide et sécurisé d'objets de différentes dimensions - y compris irréguliers - est le défi auquel sont aujourd'hui confrontés les CEP, l'e-commerce et les aéroports. Grâce à sa mise au point automatique dynamique et sa technologie optique innovante, l'imageur AV500 allie flexibilité et fiabilité pour satisfaire des applications aussi exigeantes. Les codes étant capturés plusieurs fois sous le tableau de lecture, il est possible d'obtenir d'excellents résultats de lecture pour les codes endommagés ou recouverts de plastique. Ces caractéristiques se traduisent par une augmentation de 50% du débit par rapport à d'autres solutions traditionnelles basées sur des imageurs 2D.

L'AV500 est doté d'un capteur CMOS haute résolution de 5 mégapixels, d'une acquisition d'images jusqu'à 32 images par seconde, d'une mise au point dynamique, séquentielle ou réglable et de plusieurs options d'objectifs, créant ainsi un nouveau standard optique pour les solutions d'acquisition automatique de données. Pour faciliter et accélérer les processus de lecture manuelle tels que la lecture des compartiments à bagages ou le chargement manuel sur convoyeur, l'imageur peut fonctionner par le biais de l'acquisition continue des images, évitant toute perturbation de l'utilisateur due à un éclairage intégré blanc ou rouge clignotant.. De plus, les confirmations de lecture sont indiquées visuellement grâce à la technologie brevetée « Green Spot ».Le logiciel PACTRACKtm de Datalogic permet à l'imageur AV500 d'augmenter la productivité et la traçabilité du système, offrant la possibilité de lire plusieurs emballages et codes- barres en une seule image et d'attribuer correctement le bon code- barres au bon emballage, en garantissant un espacement minimal entre les paquets.En cas de besoin, les clients peuvent gérer tous les imageurs AV500 dans un système à distance, via le protocole Ethernet IP. L'installation et la configuration sont facilitées par une interface serveur Web HTML embarquée, multilingue et basée sur un navigateur, ainsi que par des lasers de visée intégrés. Le port GigE haute vitesse dédié au transfert d'images offre des résultats d'enregistrement d'images hors pair et sans incidence sur les taux de lecture ou l'acquisition de données, ce qui est parfait pour les applications de reconnaissance optique des caractères. L'imageur AV500 peut être intégré en toute simplicité à d'autres lecteurs hautes performants de Datalogic, ce qui permet de modifier les performances dans les solutions hybrides. L'AV500 est par conséquent parfaitement adapté aux systèmes de mesure, de pesage et de numérisation, aux systèmes de tri à grande vitesse et aux systèmes automatisés de gestion des bagages.

Datalogic Group



Datalogic, l'un des leaders mondiaux dans l'acquisition automatique de données et l'automatisation des processus, est spécialisé dans la conception et la production de lecteurs de codes-barres, terminaux portables, capteurs de détection, de mesure et de sécurité, systèmes de vision RFID et de marquage laser. Les solutions Datalogic contribuent à accroître l'efficacité et la qualité des processus dans les secteurs du point de vente, du transport et de la logistique, de la fabrication et de la santé, tout au long de la chaîne de valeur.

Les entreprises du monde entier font confiance à Datalogic pour proposer des solutions fiables qui génèrent des avantages réels sur leurs résultats. Les technologies de pointe de Datalogic sont le résultat d'un patrimoine d'innovation de 47 ans et d'écoute des besoins clients.

Aujourd'hui, Datalogic Groupe, dont le siège social est à Bologne (Italie), emploie environ 3,100 collaborateurs dans le monde, répartis dans 30 pays, avec des usines de fabrication et de réparation aux États-Unis, au Brésil, en Italie, en Slovaquie, en Hongrie et au Vietnam. En 2017, le Groupe Datalogic a réalisé un chiffre d'affaires de 606 millions d'euros et a investi plus de 55 millions d'euros en Recherche et Développement, avec un portefeuille de plus de 1 200 brevets mondiaux.

Datalogic S.p.A est coté sous le nom DAL.MI et est classé au segment STAR à la bourse italienne depuis 2001. Pour toute information complémentaire sur Datalogic, rendez-vous sur www.datalogic.com.

Datalogic et le logo Datalogic sont des marques déposées de Datalogic S.p.A. dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis et l'Europe.

AV500 est une marque commerciale de Datalogic S.p.A. et/ou de ses filiales.

Rendez-vous sur www.datalogic.com .

Contact : Iris Koeber, +49 7023 7453-340, iris.koeber@datalogic.com

