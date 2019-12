Citi Private Bank publie ses perspectives pour 2020 : la croissance mondiale restera stable au cours de l'année





Citi Private Bank a publié aujourd'hui son rapport Outlook pour 2019 intitulé "Staying Positive in a Negative (Yielding) World". La publication semestrielle fournit des perspectives approfondies sur l'économie mondiale et les marchés financiers pour l'année à venir, et met en lumière les importants thèmes d'investissement pluriannuels pour les portefeuilles des clients.

Le rapport met en exergue l'opinion de Citi Private Bank selon laquelle la croissance de l'économie mondiale se maintiendra pendant l'année 2020 parce que les revenus commerciaux devraient continuer à croitre à une forte vitesse ; les actions mondiales pourraient continuer à augmenter ; et les rendements à revenu fixe mondiaux étant à des niveaux historiquement bas, les experts prévoient qu'il y aura encore des remous au niveau du secteur en 2020.

« L'année à venir sera une année riche en événements pour les investisseurs », a affirmé David Bailin, directeur des investissements chez Citi Private Bank. « Notre Outlook 2020 met l'accent sur tout ce qui est réellement important pour le patrimoine de nos clients et recommande au secteur de renforcer autant que possible les profils du rendement global. Nous pensons également que la croissance globale peut continuer l'année prochaine et nous conseillons de garder totalement ses placements et de prêter une attention particulière aux tendances persistantes qui vont de plus en plus définir les investissements. »

Compte tenu du contexte mondial fait de sentiments négatifs excessifs et de rendements négatifs, Citi Private Bank invite, dans son Outlook 2020, à d'importants changements visant à constituer des portefeuilles plus forts, globalement diversifiés de différentes classes d'actifs, en vue d'une croissance positive du rendement. Il s'agit par exemple du changement de la manière dont les investisseurs recherchent le revenu du portefeuille. La banque définit en outre deux vastes thèmes d'investissement.

Premièrement, Citi Private Bank encourage les investisseurs à aller au-delà des obligations comme sources de rendement. Elle conseille de remplacer les obligations par des actions attractives qui sont connues pour avoir une croissance solide de rendements et de dividende ; d'allouer plus aux actions cycliques et axées sur la valeur, étant donné que les taux pourraient augmenter de façon modérée ; et pour ceux qui désirent augmenter leur risque, il faudrait inclure des stratégies de marchés de capitaux et des investissements du marché privé dans les portefeuilles.

Citi Private Bank prévoit également des « tendances persistantes » ? de vastes forces durables qui modèleront au cours des années à venir l'économie mondiale et qui résisteront à tout ce qui peut arriver à l'économie. Ces trois tendances sont : le besoin pressant vis-à-vis de la cybersécurité à protéger nos vies quotidiennes de plus en plus numériques, la technologie novatrice qui révolutionnera l'industrie des services financiers et la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus durables.

Le rapport complet, une version résumée, de courtes vidéos et d'autres documents sont accessibles via le site Web de Citi Private Bank ici.

À propos de Citi Private Bank :

Citi Private Bank se consacre à servir les individus et familles mondains et fortunés, fournissant des services de banque privée personnalisés par-delà les frontières. Avec environ 460 milliards de dollars d'actifs sous gestion au niveau mondial, la franchise comprend 48 bureaux, desservant des clients dans 116 pays. Citi Private Bank aide ses clients à accroître et préserver leurs richesses, financer des actifs, faire davantage travailler leur argent, protéger leurs biens, préserver leurs héritages et répondre aux besoins des familles et des entreprises familiales. Le cabinet offre aux clients des produits et services couvrant les marchés de capitaux, les investissements gérés, la gestion de portefeuille, la planification fiduciaire et successorale, le financement des investissements, la banque et le financement d'avions, ainsi que les conseils et les financements dans les domaines de l'art et des sports.

À propos de Citi :

Citi, première banque mondiale, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et services financiers, notamment des services bancaires aux particuliers et de crédit, des services bancaires aux entreprises et aux investissements, du courtage en valeurs mobilières, des services de transaction et de gestion de patrimoine. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi.

