Consultation publique sur le contrôle des circulaires





La Ville de Montréal salue le travail de la Commission

et la participation citoyenne

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs a dévoilé ce soir ses recommandations à la suite de la tenue de la consultation publique sur le contrôle des circulaires, la Ville de Montréal tient à saluer le travail accompli et les nombreuses Montréalaises et Montréalais qui y ont pris part.

« La volonté de protéger notre environnement et de réduire notre empreinte écologique anime un large pan de la population montréalaise, comme l'a démontré la consultation publique sur le contrôle des circulaires qui a été lancée, rappelons-le, à la suite d'une pétition signée par plus de 16 000 citoyennes et citoyens. De nombreux points de vue ont été partagés au fil des dernières semaines et c'est avec intérêt que nous prendrons connaissance des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal prendra le temps nécessaire avant de prendre une décision sur le suivi à donner aux recommandations.

« Nous remercions les membres de la Commission pour leur rigueur et leur détermination à aller au fond de la question du contrôle des circulaires, qui touche de nombreux enjeux, tant environnemental, social, qu'économique. L'impressionnante participation citoyenne, plus de 120 mémoires ont été déposés ou présentés et plus de 990 personnes ont participé, nous permettra d'avoir un portrait clair de la situation et de prendre une décision éclairée », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique, de la résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

