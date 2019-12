Epiq annonce la nomination d'un nouveau directeur des systèmes d'information





NEW YORK, 06 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, le leader mondial du secteur des services juridiques, a annoncé aujourd'hui que M. Carlos Gonzalez avait rejoint l'entreprise en tant que directeur des systèmes d'information, relevant directement de David Dobson, PDG. M. Carlos Gonzalez est un leader chevronné qui possède 20 ans d'expérience technologique à l'échelle mondiale dans l'élaboration d'opérations informatiques évolutives et hautement performantes pour de grandes entreprises telles qu'IBM, American Home Mortgage et Allscripts. Il possède une expérience considérable dans la gestion des opérations d'infrastructure, de réseau, de sécurité et de centre de données, utilisant diverses technologies, améliorant constamment la fiabilité et contribuant au succès des entreprises.

« Carlos est un leader technologique de classe mondiale au palmarès très impressionnant. Notre stratégie consistant à continuer d'investir dans la technologie, les personnes et les processus afin de générer davantage de valeur pour nos clients sera accélérée avec son intégration dans notre équipe », a déclaré David Dobson, président-directeur général d'Epiq.

« L'attention d'Epiq pour fournir les meilleures solutions technologiques à sa clientèle impressionnante m'a amené à rejoindre cette formidable équipe et entreprise », a déclaré M. Gonzalez. « Je pense que nous pouvons nous appuyer sur nos succès technologiques antérieurs tout en innovant pour l'avenir. Cela nous permettra d'améliorer continuellement les solutions et les services que nous fournissons à nos clients afin de les aider à transformer leurs opérations commerciales. »

Dernièrement, M. Gonzalez était vice-président et directeur des systèmes d'information de l'hôpital Mount Sinai South Nassau, l'un des plus grands hôpitaux de Long Island. Celui-ci est reconnu par les US News & World Reports 2019-2020 en tant que meilleur hôpital régional. Ses antécédents dans la gestion de systèmes et d'opérations à grande échelle ont aidé plusieurs organisations à se développer et à réaliser des avancées technologiques, notamment dans le cadre de projets visant à accroître la stabilité et à améliorer les performances tout en réduisant les risques.

À propos d'Epiq

Epiq, un leader mondial du secteur des services juridiques, assume avec efficacité, transparence et en toute confiance des missions de grande envergure à la complexité croissante pour les services juridiques des entreprises, les cabinets d'avocats et divers professionnels. Les clients font appel à Epiq pour rationaliser l'administration de leurs opérations d'entreprise, dans le cadre de recours collectifs et de litiges de masse, pour les délibérations des tribunaux, l'investigation électronique (ou eDiscovery), les affaires réglementaires, de conformité, de restructuration et de faillite. Grâce à ses spécialistes et à ses technologies, Epiq génère des gains d'efficacité en s'appuyant sur l'expertise et inspire confiance à des clients exigeants du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.epiqglobal.com.

Contact avec la presse

Shanna Schultz

Epiq

+1 713 933 2922

shanna.schultz@epiqglobal.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/279014ca-1e2e-4765-b2b9-28f003ab72fe

Communiqué envoyé le 5 décembre 2019 à 20:30 et diffusé par :