Odaseva annonce d'importantes améliorations à sa plateforme de gouvernance de données pour les utilisateurs de Salesforce





Odaseva, la plateforme primée de conformité, de protection et d'exploitation des données dans le nuage, pour les entreprises exécutant Salesforce en tant qu'application stratégique, a annoncé aujourd'hui avoir apporté plusieurs améliorations à sa plateforme, avec notamment, davantage d'applications d'automatisation de la conformité, ainsi que la prise en charge de Salesforce Marketing Cloud et l'Ultra-haute disponibilité pour Salesforce.

Applications de conformité mises à jour pour une meilleure couverture de la réglementation

Depuis quelques années, Odaseva offre aux utilisateurs la possibilité d'automatiser leurs activités de confidentialité et de conformité des données aux fins du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cela a permis aux entreprises de réduire leurs risques financiers, réglementaires et liés à la réputation, en automatisant leurs activités de conformité, au moyen des outils d'Odaseva tels que Sandbox Anonymization et Production Data Lifecycle. À présent, Odaseva a élargi ses offres d'automatisation de la conformité pour un certain nombre de secteurs d'activités et de régions, prenant en compte notamment la Loi sur la responsabilité et la portabilité des assurances maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), et la Loi de protection de la vie privée des consommateurs de Californie (California Consumer Privacy Act, CCPA).

Voir le tableau ci-dessus pour la liste des réglementations prises en charge par Odaseva dans le cadre de son automatisation de la conformité.

Nouvelle intégration avec Salesforce Marketing Cloud

Les clients disposant de vastes ensembles de données dans le nuage peuvent désormais sauvegarder leurs fichiers depuis le Salesforce Marketing Cloud vers la plateforme d'Odaseva. Ces fichiers peuvent inclure, entre autres, des courriers électroniques et des fichiers de marketing social ou en ligne. Les avantages de l'application incluent une sauvegarde automatisée régulière, des services de sauvegarde gérés et une prévention contre les pertes de données. De plus, l'application est conforme aux lois strictes sur la confidentialité des données et aux politiques de sécurité, afin de garantir la sécurité des données.

Ultra-haute disponibilité : Amenez votre temps de disponibilité de GRC au meilleur niveau possible

Pour de nombreuses organisations, une disponibilité de 99,9 % ne suffit pas. Auquel cas, Odaseva offre l'Ultra-haute disponibilité pour tout utilisateur qui souhaiterait continuer à travailler avec Salesforce, même lorsque Salesforce est temporairement hors ligne. Le mode Ultra-haute disponibilité garantit aux utilisateurs de ne jamais avoir à opérer en mode « lecture seule » sur Salesforce, puisqu'ils peuvent continuer à travailler sur la plateforme d'Odaseva. Dès que Salesforce est à nouveau en ligne, leur travail est immédiatement synchronisé et mis à jour sur la plateforme Salesforce.

« Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, garantir une gouvernance des données appropriée, même sur des plateformes nuagiques telles que Salesforce, est plus crucial que jamais », a déclaré Sovan Bin, PDG et fondateur d'Odaseva. « L'intégrité et la disponibilité des données pour les applications nuagiques fondamentales doivent être protégées à la fois par la sauvegarde et par la récupération après sinistre, en tant que service. En outre, avec l'arrivée de nouvelles lois sur la confidentialité et la gouvernance des données, telles que la CCPA qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, les entreprises se doivent d'automatiser les droits des consommateurs, tels que le droit d'accès ou d'effacement, et de minimiser les risques en anonymisant les données et en mettant en oeuvre les cycles de vie des données. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse contact@odaseva.com ou rendez-vous sur www.odaseva.com.

À propos d'Odaseva :

Pour les entreprises utilisant Salesforce en tant qu'application stratégique, Odaseva offre une gouvernance des données de classe entreprise, assurant la conformité des données aux exigences réglementaires telles que le RGPD et la CCPA, ainsi qu'aux exigences en termes de protection des données (sauvegarde et restauration, archivage, surveillance des limites émises par le régulateur et Ultra-haute disponibilité), et d'opérations de données (extensions de données Salesforce DX). Actuellement, Odaseva prend en charge plus d'un billion de documents. Odaseva a été imaginée pour Salesforce par des experts de Salesforce, et est approuvée par Salesforce Ventures. Plus de 10 millions d'utilisateurs de Salesforce Enterprise, issus de sociétés de premier plan, telles que Schneider Electric, Heineken et Robert Half, font confiance à la plateforme de gouvernance des données, d'Odaseva.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

