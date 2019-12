Le discours du Trône trace une voie prometteuse, selon CPA Canada





OTTAWA, le 5 déc. 2019 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) accueille favorablement les orientations qu'a données le gouvernement fédéral dans le discours du Trône, à savoir assurer le fonctionnement du gouvernement dans un contexte de minorité parlementaire, prendre des mesures pour combattre les changements climatiques, et favoriser l'équité fiscale.

CPA Canada est satisfaite d'entendre le gouvernement évoquer l'esprit de collaboration typiquement canadien et se dire « [...] réceptif aux nouvelles idées provenant de tous les parlementaires, les parties intéressées, les fonctionnaires et les Canadiens ».

L'une des priorités immédiates du gouvernement est de concrétiser la promesse électorale d'une réduction de l'impôt sur le revenu des particuliers de la classe moyenne. « Nous sommes en faveur d'un allègement du fardeau fiscal des particuliers et fins prêts à collaborer avec le gouvernement sur d'autres questions fiscales dans l'intérêt public », souligne Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada.

Convaincue que croissance durable et développement social vont de pair, CPA Canada est heureuse de voir le gouvernement s'engager à protéger l'environnement tout en assurant la croissance de l'économie dans tout le pays.

« Le gouvernement est confronté à un exercice difficile, explique Mme Thomas. Il faut tenir compte de l'incertitude économique mondiale tout en ouvrant la voie à la prospérité, à la création d'emplois et à la protection de l'environnement. »

En prévision du discours du Trône, CPA Canada avait transmis au premier ministre ses recommandations sur des questions de politiques publiques qui revêtent une importance capitale pour les Canadiens et leur pays.

