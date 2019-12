Spruce Point Capital Management émet un avis de « vente fortement recommandée » sur le titre de La Société Canadian Tire Limitée (TSE : CTC.A)





NEW YORK, 5 décembre 2019 /CNW/ - Un rapport intitulé « Kicking The Tire Down The Road » donne un aperçu des raisons pour lesquelles le prix de l'action de La Société Canadian Tire Limitée (« CTC ») fait face à un risque à la baisse de 35 à 50 %, ce qui le porterait entre 77 et 100 $ CAN environ. Il est possible de consulter le rapport dans son intégralité à l'adresse www.sprucepointcap.com. Spruce Point est d'avis que Canadian Tire est un détaillant physique en difficulté dont l'image est celle d'une entreprise connaissant une croissance à un chiffre (intermédiaire) fiable, alors que ses fondations sont en réalité de plus en plus précaires : sa dette est insoutenable et ses résultats financiers récents reposent sur des pratiques comptables agressives. Nous croyons également que le marché n'a pas réussi à déceler de nombreux signes de tensions financières.

Une entreprise mature affichant des signes croissants de tension : Canadian Tire semble appartenir à la quasi-totalité des catégories de commerce de détail, mais l'environnement du commerce de détail au Canada continue de devenir de plus en plus concurrentiel à mesure que les détaillants américains augmentent leur part de marché et offrent des options de livraison gratuite ou à moindre coût. Nos recherches montrent que CTC n'est pas compétitive en termes de prix et qu'elle se situe souvent à proximité de ses concurrents, voire parfois dans le même centre commercial. Le nombre de magasins Canadian Tire continue de diminuer tandis que ses concurrents gagnent du terrain. Le marché semble tout ignorer de « l'effet de déplacement » engendré par Amazon qui, selon nos données, s'accélère. Lors de la dernière audioconférence de CTC, la direction a annoncé un nouvel effort de réduction des coûts. Nous croyons que ce programme accomplit trop peu et arrive trop tard, et qu'il ne peut empêcher le déclin inévitable de CTC. Notre analyse montre que, compte tenu de la situation financière actuelle et à venir de la société, CTC pourrait avoir de la difficulté à respecter ses promesses en matière de rendement du capital.



Plusieurs agences de notation ont mis en garde contre un abaissement de la cote de crédit si le niveau d'endettement n'est pas réduit. Notre analyse corrobore l'opinion selon laquelle il sera presque impossible de baisser le niveau d'endettement tout en maintenant les niveaux actuels de dividendes et de rachats d'actions sans vendre des actifs qui pourraient réduire les bénéfices. Le niveau d'endettement actuel de ~3,5x est nettement supérieur à l'objectif de 2,5x fixé par les agences de notation, qui est nécessaire pour éviter une dégradation de la note et nécessite une réduction de la dette de ~1 600 millions de dollars canadiens. CTC ne dispose cependant pas du flux de trésorerie nécessaire après les dividendes et les rachats promis. Une activité de cartes de crédit risquée avec un portefeuille de cartes de crédit en forte dégradation : Le programme de récompenses Triangle de CTC vise à stimuler les ventes au détail et à augmenter la fréquentation dans les magasins en contrepartie de pratiques de prêt plus risquées. 68 % de la croissance récente des prêts provient de clients présentant une classification de risque modérée à élevé. Les radiations nettes des prêts « chevronnés », un indicateur avancé d'une augmentation des pertes sur créances futures à mesure que les prêts commencent à arriver à échéance, ont atteint des sommets historiques, malgré le fait que la majorité de la croissance de la catégorie de risque élevé ait été enregistrée au cours des 12 derniers mois. Comparativement aux autres banques canadiennes, les comptes en souffrance de la Banque CT se sont moins bien comportés ces deux dernières années.



Le programme de récompenses Triangle de CTC vise à stimuler les ventes au détail et à augmenter la fréquentation dans les magasins en contrepartie de pratiques de prêt plus risquées. 68 % de la croissance récente des prêts provient de clients présentant une classification de risque modérée à élevé. Les radiations nettes des prêts « chevronnés », un indicateur avancé d'une augmentation des pertes sur créances futures à mesure que les prêts commencent à arriver à échéance, ont atteint des sommets historiques, malgré le fait que la majorité de la croissance de la catégorie de risque élevé ait été enregistrée au cours des 12 derniers mois. Comparativement aux autres banques canadiennes, les comptes en souffrance de la Banque CT se sont moins bien comportés ces deux dernières années. Des pratiques comptables agressives sont susceptibles d'induire les investisseurs en erreur en masquant une faible croissance organique des bénéfices : Le PDG Stephen Wetmore a évoqué en audioconférence l'importance d'atteindre certains chiffres. Divers avantages non récurrents, y compris la modification des pertes sur créances prévues en modifiant les hypothèses du modèle, la modification des estimations touchant la valeur actualisée des recouvrements de pertes et les changements apportés à la méthode d'amortissement, ont permis à CTC d'atteindre son objectif de croissance du BPA de 10 %.

Malgré ces risques évidents, les partisans de la vente n'émettent qu'une seule recommandation de vente de CTC et n'anticipent qu'une hausse de 11 % à 167 $ CAN au cours des 12 prochains mois. Nous croyons que les investisseurs seront surpris et déçus par le risque lié aux plans de rendement du capital et par la faible croissance des bénéfices sous-jacents de l'entreprise. Spruce Point prévoit un risque à la baisse de 35 à 50 % pour les actions de CTC si l'on tient compte de chacun de ces facteurs.

Spruce Point Capital détient une position à découvert dans La Société Canadian Tire Limitée (CTC) et devrait en profiter si le cours des actions baisse.

