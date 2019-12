Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 6 décembre 2019





QUÉBEC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 6 décembre 2019. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales Heure : 10 h Lieu : Salon Bleu

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Bilan de la session parlementaire Heure : 12 h 30 Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Hall du rez-de-chaussée

835, boulevard René-Lévesque

Québec (Québec) G1A 1B4

Pour l'occasion, il sera accompagné de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que du leader parlementaire, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la Langue française et ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, M. Simon Jolin-Barrette.

Cérémonie commémorative en souvenir des événements du 6 décembre 1989

de Polytechnique et à la mémoire des 14 femmes disparues Heure : 17 h Lieu : Belvédère Kondiaronk

Chalet du Mont-Royal

1196, Voie Camillien-Houde

Montréal (Québec) H3H 1A1

