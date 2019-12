Discours du Trône - Le Conseil de la Nation Atikamekw espère une rupture avec l'immobilisme du passé





NITASKINAN, QC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) reconnaît dans l'énoncé du discours du Trône la volonté du Premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, d'accélérer la réconciliation avec les peuples autochtones et appuie notamment son optimisme sur la volonté d'inscrire dans la loi canadienne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« La bienveillance politique s'est trop longtemps limitée à des paroles. Il faut renforcer la loi canadienne pour espérer que l'avancement politique et économique des peuples autochtones ne soit pas vu comme une éventualité, mais comme une responsabilité », a souligné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw, qui considère que la réconciliation passe par la conciliation des souverainetés.

Le CNA interpelle ainsi l'ensemble des députés élus pour ne plus retarder davantage le Canada dans le respect des droits des autochtones et insiste sur le fait que l'augmentation tangible des capacités est une condition à l'autodétermination, au renforcement institutionnel et à une amélioration durable des conditions de vie.

Les minimums ne sont pas atteints en ce qui a trait aux infrastructures, au logement ainsi qu'à l'accès à l'éducation et la santé. Cela constitue un frein évident aux possibilités des familles et des jeunes de mettre en perspective l'avenir, selon le CNA. « Ces priorités sont inscrites dans le texte inaugural. J'ose espérer que le gouvernement du Canada n'arrêtera pas ses ambitions à des demi-mesures », a ajouté M. Awashish.

Le CNA surveille également le dossier des indemnisations des enfants autochtones séparés de leur famille par le système de la protection de la jeunesse, ainsi que la détermination avec laquelle seront repris les appels à l'action avancés par la commission d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFADDA).

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

